Der SC Maisach verliert gegen Gilching und rutscht in akute Abstiegsnot Kreisliga-Abstiegskampf von Dirk Schiffner · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Maisach (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Nach der 1:2-Niederlage ist der SC Maisach nur noch zwei Punkte von der Abstiegszone entfernt. Zudem verletzte sich Stefan Heiß schwer am Kreuzband.