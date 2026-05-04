Der SC Maisach schießt Oberalting aus dem Aufstiegsrennen Abstand zum Tabellenkeller wächst von Dirk Schiffner · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den SC Maisach (grüne Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der SC Maisach gewinnt das wichtige Duell mit 2:0. Ein kurioser Treffer und ein Elfmeter besiegeln das Schicksal der Gäste.

Aufatmen beim SC Maisach: Mit dem 2:0 (1:0) gegen den TSV Oberalting sammelte die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle wichtige Punkte im Kreisliga-Abstiegskampf. Für die Gäste dürften die Hoffnungen auf den Relegationsplatz dagegen endgültig erledigt sein. Gestern, 13:00 Uhr SC Maisach SC Maisach TSV Oberalting-Seefeld Oberalting 2 0 Abpfiff Maisachs Manager Martin Deubzer sprach von einem hochverdienten Sieg. Über weite Strecken war der SCM das spielbestimmende Team. Der Führungstreffer fiel nach einer kuriosen Szene: Eine flache Ecke von Rückkehrer Kelvin Gomez sprang unmittelbar vor Oberaltings Torwart Maximilian Kraus auf, Lukas Huber reagierte am schnellsten und drückte den Ball in der 30. Minute über die Linie. Das 1:0 gab den Gastgebern spürbar Rückenwind.