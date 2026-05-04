Der SC Maisach schießt Oberalting aus dem Aufstiegsrennen

Der SC Maisach gewinnt das wichtige Duell mit 2:0. Ein kurioser Treffer und ein Elfmeter besiegeln das Schicksal der Gäste.
Aufatmen beim SC Maisach: Mit dem 2:0 (1:0) gegen den TSV Oberalting sammelte die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle wichtige Punkte im Kreisliga-Abstiegskampf. Für die Gäste dürften die Hoffnungen auf den Relegationsplatz dagegen endgültig erledigt sein.
Maisachs Manager Martin Deubzer sprach von einem hochverdienten Sieg. Über weite Strecken war der SCM das spielbestimmende Team. Der Führungstreffer fiel nach einer kuriosen Szene: Eine flache Ecke von Rückkehrer Kelvin Gomez sprang unmittelbar vor Oberaltings Torwart Maximilian Kraus auf, Lukas Huber reagierte am schnellsten und drückte den Ball in der 30. Minute über die Linie. Das 1:0 gab den Gastgebern spürbar Rückenwind.
Nach dem Seitenwechsel kam Oberalting zunächst etwas besser ins Spiel, zu klaren Chancen reichte es für die Aubachtaler aber nicht. Die Entscheidung fiel in der 65. Minute. Afdal Tomangbe war nur noch per Foul zu bremsen, den fälligen Elfmeter verwandelte Frano Simic sicher zum 2:0. Danach ergab sich Oberalting zunehmend seinem Schicksal, während Maisach über den siebten Saisonsieg jubelte. (Dirk Schiffner)