Der SC Maisach kassiert gegen Deisenhofen III erneut späten Ausgleich

Wieder ein spätes Gegentor, wieder ein Remis: Wie schon im Nachholspiel vor zwei Wochen hat sich der SC Maisach im erneuten Duell mit dem FC Deisenhofen III die Punkte geteilt. Beim 2:2 am Samstag fiel der Ausgleich erneut erst in der Schlussphase.
Maisachs Trainer Thomas Stehle zeigte sich trotz des späten Rückschlags zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Man hat gemerkt, was für beide Teams auf dem Spiel stand“, sagte er. Gerade die Gastgeber hätten personell noch einmal nachgelegt, während dem SCM solche Möglichkeiten nicht zur Verfügung stünden. Immerhin war Torjäger Mica Oppmann wieder fit – und meldete sich direkt mit einem Treffer zurück.
Zunächst lief die Partie für Maisach sogar nach Wunsch. Frano Simic brachte den Sportclub nach elf Minuten in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Oppmann das 2:0 nach, als eine Freistoßflanke an Freund und Feind vorbei im Tor einschlug. Danach kippte das Spiel jedoch. Deisenhofen erhöhte den Druck deutlich und drängte die Maisacher immer weiter zurück. „Sie haben uns ordentlich reingedrückt“, sagte Stehle. Dem Tempo und der Wucht der Gastgeber konnte der SCM auf Dauer nicht standhalten – und musste noch zwei Gegentreffer hinnehmen. (Dirk Schiffner)