Der SC Maisach kassiert gegen Deisenhofen III erneut späten Ausgleich Bitteres Déjà-vu für den Kreisligisten von Dirk Schiffner · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Maisach (schwarze Trikots) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Es ist wie verhext. Schon wieder musste sich der SC Maisach wegen eines späten Gegentreffers mit einem Remis gegen Deisenhofen III zufrieden geben.