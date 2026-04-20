Der SC Maisach beendet die Durststrecke gegen harmlose Türkenfelder

Einen Schritt schneller waren die in grün spielenden Maisacher in der Partie gegen Türkenfeld immer wieder. – Foto: Metzler

Der SC Maisach kann doch noch gewinnen. Nach zuvor sechs sieglosen Spielen in Folge gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Stehle das Landkreis-Derby gegen den TSV Türkenfeld verdient mit 3:1 (2:1). Wolfgang Reinhardt erkannte den Sieg vollumfänglich an. Der TSV-Coach ging mit seiner Mannschaft dagegen hart ins Gericht. „Das hatte nicht viel mit Fußball zu tun.“ In der Tabelle verbesserte sich der SC Maisach nach dem ersten Sieg im Kalenderjahr 2026 auf Rang zehn und steht damit wieder über dem Strich. Auch noch auf einem Nichtabstiegsplatz steht der TSV Türkenfeld. Drei Tage nach dem 1:0-Erfolg beim SC Oberweikertshofen II ließ der Aufsteiger jedoch alles Fußballerische vermissen. „Kein Zweikampfverhalten“, haderte Reinhardt. Offensiv ist man ohnehin vor Schlusslicht Jahn Landsberg die zweitschwächste Mannschaft.

Der Sportclub ging nach sieben Minuten in Führung. Eine eher harmlose Freistoßflanke von Josef Hartmann ließ TSV-Keeper Daniel Pittrich durch die Hände rutschen, Mica Oppmann staubte zum 1:0 ab. In der Folge verpassten es die Hausherren, das zweite Tor nachzulegen. Chancen hierzu waren einige da. Doch aus dem Nichts heraus kamen die Gäste zum Ausgleich. Eine präzise Freistoßflanke von Tobias Holzleitner nickte Julian Zähring ein (23.). Acht Minuten später erzielte Frano Simic vom Elferpunkt die neuerliche Führung für den SCM. Reinhardt ärgerte sich über eine zu passive Spielweise seines Defensivverbunds im Vorfeld des Strafstoßs.