Der SC Lauchringen auf Aufholjagd

Auf dem besten Weg, den Klassenerhalt festzumachen: Der SC Lauchringen und Trainer Max Hauser. – Foto: Verein

Zur Winterpause belegte der SC Lauchringen noch den letzten Tabellenplatz in der Kreisliga A, Staffel Ost. Die Mannschaft von Max Hauser hat sich für die Rückrunde jedoch die Mission Aufholjagd auf die Fahnen geschrieben und sich auf Rang 13 vorgearbeitet. Doch damit will sie sich nicht zufriedengeben, wie der Trainer im Spieltagtipp erklärt.

Herr Hauser, Ihre Mannschaft ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. Was sind die Ursachen für den derzeitigen Höhenflug?

Max Hauser: Zunächst einmal liegt es an der Trainingsbeteiligung. In der Hinrunde hatten wir teilweise nur acht bis zehn Leute im Training, in der Rückrunde sind es im Schnitt 16 Spieler. Außerdem konnten wir in den letzten Spielen überwiegend die gleiche Elf aufbieten. Dadurch haben wir unseren Rhythmus entwickeln können, und so sind wir in einen Flow gekommen. Weiterlesen: Max Hauser, SC Lauchringen: "Wir haben derzeit das Spielglück auf unserer Seite" (BZ-plus)