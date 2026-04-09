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Der SC Lahr will in Singen unbedingt seine Negativserie beenden
In der Landesliga bestreitet der Offenburger FV ein schwieriges Derby gegen den SV Oberkirch.
von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
„Wir haben eine Ergebniskrise“: Sportvorstand Petro Müller – Foto: Benedikt Hecht