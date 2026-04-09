 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Der SC Lahr will in Singen unbedingt seine Negativserie beenden

In der Landesliga bestreitet der Offenburger FV ein schwieriges Derby gegen den SV Oberkirch.

von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
„Wir haben eine Ergebniskrise“: Sportvorstand Petro Müller
„Wir haben eine Ergebniskrise“: Sportvorstand Petro Müller – Foto: Benedikt Hecht

Verlinkte Inhalte

VL Südbaden
LL Südbaden - 1
Offenburg
SC Lahr

Vier sieglose Spiele in Serie haben den SC Lahr in der Fußball-Verbandsliga unter Zugzwang gebracht. In der Landesliga bestreitet der Offenburger FV ein schwieriges Derby gegen den SV Oberkirch.