Der SC Lahr will in Holzhausen den Oberliga-Aufstieg perfekt machen von BZ-Redaktion · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Der Holzhausener Torhüter Julian Hauser liegt am Boden, der Ball im Tor: Das 1:1 in Lahr hält die Chancen der Schröder-Elf im Aufstiegsduell intakt. | Foto: Sebastian Barthmes

In Sulz am Neckar traut sich der SC Lahr einen historischen Erfolg zu: den Aufstieg in die Fußball-Oberliga. In die Landesliga will der SV Rust in den Aufstiegsduellen gegen den FV Muggensturm.