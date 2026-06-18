In Sulz am Neckar traut sich der SC Lahr einen historischen Erfolg zu: den Aufstieg in die Fußball-Oberliga. In die Landesliga will der SV Rust in den Aufstiegsduellen gegen den FV Muggensturm.
Die für das Wochenende angekündigten hochsommerlichen Temperaturen beschäftigen die Mannschaften, die in unserer Region wichtige Aufstiegsspiele bestreiten. "Bei 36 Grad wird Fußball anders", sagt der Trainer des SC Lahr, Sascha Schröder, dessen Mannschaft am Sonntag, 15 Uhr, beim FC Holzhausen das Rückspiel im entscheidenden Aufstiegsduell zur Oberliga bestreitet: "Bei einer solchen Hitze können die Spieler keine Höchstleistung mehr bringen. Da aber gespielt werden muss, werden die Spieler schon im Unterbewusstsein ihre Kräfte anders einteilen als bei 22 Grad."
Weiterlesen: Der SC Lahr will in Holzhausen den Oberliga-Aufstieg perfekt machen (BZ-Plus)