Der SC Lahr will an der Spitze bleiben Tabellenführer in Elchesheim gefordert +++ Kann Lörrach-Brombach im Keller punkten?

Am 12. Spieltag will der SC Lahr seine Tabellenführung verteidigen und sein Gastspiel beim FV RW Elchesheim gewinnen. In ganz anderen Sphären ist derzeit der FV Lörrach-Brombach unterwegs: Der Tabellendreizehnte will gegen den FC Denzlingen Boden gut machen im Abstiegskampf.

FV RW Elchesheim – SC Lahr Der Verbandsliga-Tabellenführer aus Lahr gastiert beim FV Elchesheim, der, als Landesliga-Vizemeister aufgestiegen, die rauhere Verbandsligaluft erheblich spürt. Zuletzt kassiere Rot-Weiß vier Niederlagen aus fünf Begegnungen. „Für uns muss es darum gehen, die zuletzt gezeigte Linie möglichst fortzusetzen. Auch auswärts hat die Mannschaft verlässliche Leistungen abgeliefert, als Tabellenführer kommt nun eine weitere Herausforderung dazu“, benennt SC-Sportvorstand Petro Müller die Aufgaben aus Sicht der Gäste. Trainer Domenico Bologna hat angesichts des Umstands, dass er erstmals in der laufenden Saison seinen kompletten Kader zur Verfügung hat, personell im besten Sinne die Qual der Wahl. Die Gäste wollen mit gesundem Selbstvertrauen anreisen, ohne in Selbstgefälligkeit zu versinken.





FV Lörrach-Brombach - FC Denzlingen