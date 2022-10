Der Matchwinner: Konstantin Fries – Foto: Wolfgang Künstle

Der SC Lahr schafft den Sprung an die Spitze Bahlinger SC II ist nach dem nächsten Heimsieg auf dem Weg nach oben

Der Bahlinger SC II hat in der Fußball-Verbandsliga auch sein viertes Heimspiel in Folge für sich entscheiden können. Gegen den FC Teningen kam die Mannschaft von Ali Gasmi zu einem 2:1(1:0)-Heimerfolg.

Einen Punkt beim Tabellendritten FC Singen 04 könnte der FC Waldkirch eigentlich als Erfolg verbuchen, wenn er nicht in mehreren Situationen einen möglichen Siegtreffer auf dem Fuß gehabt hätte – allen voran beim Foulelfmeter, mit dem Tim Probst kurz vor Schluss am Singener Torhüter René Bissinger scheiterte (Foul an Maximilian Scheer). „Leider haben wir uns für einen kämpferisch starken und aufopferungsvollen Auftritt nicht belohnen können“, stellte der Waldkircher Spielertrainer Fabian Nopper nach dem torlosen Unentschieden fest. Chancen zum ersten Dreier nach sieben sieglosen Partien waren vorhanden. Calvin Kopanka traf für den FCW nur den Pfosten (10.), Felix Dreher traf nach Vorarbeit von Probst zwar ins Singener Tor, der Treffer wurde aber wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht gegeben (30.). „Eine enge Situation, für mich war das nicht zu erkennen“, sagte Nopper. Bissinger rettete zudem einmal per Fußabwehr gegen Probst (65.). Für die Hohentwieler hatte Omar Ceesay die besten Gelegenheiten (1., 85.). „Wenn wir weiter so gierig und einsatzfreudig bleiben, wird auch das Spielglück wieder zurückkehren“, ist Nopper überzeugt. Die nächsten Aufgaben gegen Elzach, Denzlingen, Lahr und Auggen sind jedenfalls knackig. Schiedsrichter: Walter (Schwanau). ZS: 200. Bes: Bissinger hält FE von Probst (86.).

Es sind momentan schwer verdauliche Ergebnisse für den FV Lörrach-Brombach, der in der Fußball-Verbandsliga zunehmend unter Tabellendruck gerät. Auch bei den SF Elzach-Yach waren die Gäste nah dran, zu punkten, doch wie zuvor gegen Singen (1:2) kassierte der FVLB ein Tor in der Nachspielzeit und verlor nach zweimaliger Führung mit 2:3 (2:1). „Bitter“, sagte Trainer Tiziano Di Domenico, es sei „keine Ausrede“, aber der Schiedsrichter habe keine gute Figur abgegeben. Einerseits „sehr penibel“, in anderen Situationen das Gegenteil. Mirco Böhler (9.) per Abstauber und Amin El-Ghazis 2:1 (31.) mit einem schönen Lupfer aus gut 25 Metern hatten die Basis für den möglichen dritten Saisonsieg gelegt. Als Kevin Meier Gelb-Rot sah (51.) und Lörrach unter Druck geriet, „hatten wir trotzdem noch Chancen“. Ein flattriger Fernschuss (79.) und ein Treffer ins kurze Eck (90.+4) brachten die Gäste aber spät um ein Erfolgserlebnis. „Ich kann nicht sagen, dass wir die schlechtere Mannschaft waren“, resümierte Di Domenico. FVLB: Klein; Böhler, Riede, Leisinger (26. Pinke), Meier; Zamorano, D’Agostino, El-Ghazi (62. Höpfl); Muslic (58. Colley), Binkert (87. Berisha), Radulovic. Tore: 0:1Böhler (9.), 1:1 Wiese (21.), 1:2 El-Ghazi (31.), 2:2 M. Dick (79.), 3:2 Bührer (90.+4). SR: Baran (Weil). ZS: 190. GR: Meier (51./FV).

Die Erfolgsserie des FC Denzlingen hält an: Am Samstagnachmittag besiegte der Vorjahresvizemeister der Verbandsliga auf eigenem Platz den Aufsteiger FV RW Elchesheim mit 6:2 (3:0). Allerdings wollten im Einbollenstadion nur knapp 70 Zuschauer den vierten Sieg in Folge der Denzlinger erleben. „Wahrscheinlich ist dafür das zeitgleich stattfindende Heimspiel des SC Freiburg verantwortlich“, mutmaßte FCD-Trainer Florian Kneuker. Über weite Strecken war er mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „60 Minuten waren gut.“ In der Anfangsphase taten sich die Gastgeber gegen den defensiv kompakt auftretenden Aufsteiger allerdings schwer. „Erst nach dem 1:0-Führungstreffer wurde es für uns leichter“, so Kneuker, der erfreut feststellen durfte, dass seine Spieler in der Offensive fortan effizient auftraten: „Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt, auch die entscheidenden letzten Pässe kamen diesmal präzise.“ Dass die Denzlinger in der Schlussphase den Gästen aus Mittelbaden noch eine gewisse Ergebniskosmetik gönnten, ärgerte Kneuker ein bisschen: „Immerhin haben wir so kritische Ansätze für die Analyse des Spiels.“ Tore: 1:0 Einecker (32.), 2:0 Sautner (32.), 3:0 Einecker (45.+1.), 4:0 Qorraj (51.), 5:0 Garcia Stein (64.), 5:1 Frisch (74.), 6:1 Lettgen (81.), 6:2 Frey (89.). Schiedsrichter: Speh (Meßkirch). Zuschauer: 70.

Mit einem souveränen 4:0 (1:0)-Sieg über den Kehler FV sicherte sich der SC Lahr im Ortenauderby die Tabellenspitze der Verbandsliga. Hing der Erfolg in der ersten Hälfte noch am seidenen Faden, überzeugte die Mannschaft von Trainer Domenico Bologna, angeführt von einem überragenden Konstantin Fries, nach der Pause und gewann auch in dieser Höhe verdient. "Ich hätte nicht gedacht, dass Konny noch so gut in die Partie kommt, nachdem er anfangs doch Schwierigkeiten hatte", sagte Bologna und strahlte nach Spielende über das ganze Gesicht. Nach einer Stunde Spielzeit zimmerte Fries den Ball mit einem Gewaltschuss von der Strafraumgrenze, der KFV-Keeper Matheo Hallez förmlich durch die Handschuhe rutschte, zum 2:0 in die Maschen. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Dank des eindeutigen 6:2 (2:0)-Heimsieges gegen den SC Hofstetten bleibt der FC Auggen der Spitzengruppe auf den Fersen. Nach dem Schlusspfiff am Sonntagnachmittag sagte FCA-Trainer Marco Schneider, dass er sich noch mehr Konstanz von seiner Mannschaft wünscht: „Dabei geht es vor allem um fußballinhaltliche Dinge. Aber gegen Hofstetten ist uns erst zum zweiten Mal in dieser Saison gelungen, zwei Siege aneinander zu reihen.“ Zur Erinnerung: Am vergangenen Spieltag gewann der FC Auggen 3:1 in Bühlertal. Beim Kantersieg gegen den Aufsteiger aus der Ortenau gefiel Schneider vor allem die Leistung während der zweiten Halbzeit: „Da waren wir sehr aggressiv und hatten viele Balleroberungen. In der ersten Halbzeit indes mussten wir einige brenzlige Situationen überstehen.“ Den Auggenern gelang nach Wiederanpfiff ein Doppelschlag durch Armandio Martins und Bastian Bischoff, danach erlahmte auch etwas die Gegenwehr der Gäste aus Hofstetten. „Ein Sonderlob verdienen die Spieler, die ich eingewechselt habe, denn sie haben wesentlich zu unserer starken Leistung beigetragen“, so Marco Schneider. Tore: 1:0 Tekbas (15.), 2:0, 3:0 Martins (19., 46.), 4:0 Bischoff (51.), 4:1 Schwörer (76.), 5:1 Boz (78.), 6:1 Bischoff (87.), 6:2 Schwörer (88.). Schiedsrichter: Hamidi (Rastatt). Zuschauer: 150.