Der SC Lahr II steigt in die Landesliga auf

Groß war nach Schlusspfiff der Jubel beim zahlreichen Lahrer Anhang, der den Weg in den Raum Rastatt angetreten war. Nach dem 1:0 im Heimspiel gegen den FV Ötigheim am vergangenen Mittwoch gelang nun auch im Rückspiel ein Sieg.

Wie schon in Lahr, war es auch am Samstag eine temporeiche Partie zweier weitgehend gleichwertiger Mannschaften, so dass ein spannendes Fußballspiel entstand. Die Lahrer hatten keineswegs vor, sich auf dem knappen Vorsprung auszuruhen, sondern versuchten von Anfang an, ihn auszubauen. In der vierten Minute konnte Nic Müller einen ersten Schuss von der Strafraumgrenze nicht genau genug platzieren. Fünf Minuten später kam Müller im Strafraum zu Fall, so ganz lupenrein sah die Szene nicht aus, doch für einen Strafstoß war es dann doch zu wenig.