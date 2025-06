Der SC Lahr II fährt mit einem 1:0-Sieg zum Rückspiel nach Ötigheim

Auf dem Kunstrasenplatz an der Dammenmühle kamen am Mittwochabend die Lahrer vor 600 Zuschauern gut ins Spiel. "Die Jungs wollten nicht im Stadion spielen, sie fühlen sich auf dem Kunstrasen zuhause", sagte Kerellaj – was sich als Königszug erwies. "Wir kommen mit Kunstrasen nicht zurecht", war aus den Reihen der Gäste zu hören. Das war nicht zu übersehen. Denn diese taten sich zunächst schwer auf dem ungewohnten Boden, es unterliefen ihnen anfangs einige technische Fehler. In der Bezirksliga Baden-Baden gebe es allein in Ottenhöfen einen solchen Untergrund. Und jener Fußballclub schloss die Saison in der Heimtabelle auf Rang drei ab, die Auswärtstabelle auf Rang 14. Kunstrasen kann also kaum ein Bezirksliga-Team im Raum Mittelbaden.

