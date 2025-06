Der SC Lahr II bezwingt im Derby der Bezirksliga den FV Sulz

Die Würfel sind längst gefallen: Der SC Lahr II wird gegen den FV Ötigheim in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga antreten, der FV Sulz wird die Saison auf Rang vier oder fünf beenden – dort, wo man gerne hin wollte, nachdem man im Kampf um den Aufstieg nicht mehr hatte mithalten können. Es gab also nichts mehr, was die Mannschaften besonders hätte motivieren können – sollte man meinen.

Doch wer dachte, dass vor diesem Hintergrund die Teams die lange Saison entspannt würden ausklingen lassen, der sah sich getäuscht. Kein Kilometer Luftlinie liegt zwischen dem Anstoßpunkt auf dem Kunstrasenplatz an der Dammenmühle und jenem am Ortseingang Sulz – und die gesunde Rivalität zwischen den Nachbarn wollte vor stattlichen 200 Zuschauern auch am Freitagabend gepflegt werden. "Es ist immer noch Derby, und das will man gewinnen", sagt Lahrs Co-Trainer Maurizio Moog, der seine Aufgabe mit der des Linienrichters verband. "Gegen Lahr zu spielen ist für die Jungs immer etwas Besonderes", sagte auch der Sulzer Trainer Florian Ey. "Man kennt sich und man mag sich – oder man mag sich nicht so sehr."