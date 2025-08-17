Der SC Lahr bezwingt den SV Niederschopfheim mit 3:0

Es ist am Freitagabend so gekommen, wie es das Gros der 870 Zuschauer im Lahrer Stadion an der Dammenmühle wohl erwartet hatte. Die hochfavorisierten Gastgeber freuten sich nach dem Schlusspfiff über einen standesgemäßen Erfolg, während die Trainer und Spieler des bezwungenen Aufsteigers aus Niederschopfheim versuchten, ihrem Auftritt zum Meisterschaftsauftakt auch Positives abzugewinnen. Dafür besaßen sie einige gute Argumente, doch dazu etwas später.

Denn zunächst gilt es, die Überlegungen der Trainer bei der Wahl der Anfangsformationen ein bisschen zu beschreiben. Der Lahrer Coach Sascha Schröder veränderte sein Team im Vergleich zum Pokalsieg gegen den SC Hofstetten (2:0) auf zwei Positionen: Am linken Flügel fehlte aus Studiengründen Moritz Bandle. Dafür spielte der junge Dominik Kaufmann, der indes verletzungsbedingt schon nach 24 Minuten für Pedro Allgaier weichen musste.

SC Lahr: Leptig - Gutjahr, Zehnle, Stopp - Häußermann, Bross (46. Kalt), Wirth (75. Lehmann), Kaufmann (24. Allgaier) - Fries, Gießler (66. Keita) - Schumacher (66. Naletilic). SV Niederschopfheim: Erhardt - Eichhorn, Reiß, Wagner - Wieckenberg (84. Oschwald), Pies, Schaub (60. T. Möschle), E. Möschle (41. Götz) - Gerasch, Weingart (84. Mayer), Prieto (71. Leidinger). Tore: 1:0 Gießler (16.), 2:0, 3:0 Fries (51., 65.). Schiedsrichter: Maier (Windschläg). Zuschauer: 870.