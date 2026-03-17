Der SC Kreuzau stellt die Weichen für die Saison 2026/27

– Foto: Ayhan Gündüz

Die "Erste" steht nach 19 Spielen und 30 Punkten auf einem sehr guten achten Tabellenplatz der Bezirksliga Staffel 3. Dennoch bleibt die Mannschaft weiterhin konzentriert und arbeitet in jeder Einheit daran, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern. Trainerteam Olaf Ramm & Bernhard Schmitz sind sich einig: "Hätte uns jemand vor der Saison gesagt, wir haben nach 19 Spielen 30 Punkte auf dem Konto, hätten wir das sofort unterschrieben."

Ähnlich gut, wenn nicht sogar besser, läuft es bei der "Zweiten". Nach 13 Spielen steht die Mannschaft mit 25 Punkten an dritter Stelle der Kreisliga C. Verein und Mannschaft sind sich einig, dass dies ein super Zwischenstand nach der bereits guten letzten Saison ist. (6. Platz zum Ende der Saison 2024/25)

Der Kader der "Ersten" bleibt größtenteils zusammen. Mit Steffen Wirtz & Florian Uerlichs verabschieden sich zwei Säulen der vergangenen Jahre in den Vorruhestand, bleiben dem Verein jedoch weiterhin erhalten. Eine Handvoll weiterer Spieler wird sich nach Saisonende der "Zweiten" anschließen um dort die Entwicklung weiter voranzutreiben.

Zu den bestehenden internen Zusagen, freut sich der Verein zum jetzigen Zeitpunkt über 5 externe Neuzugänge. Hierbei wurde der Fokus darauf gelegt, eine gute Mischung aus entwicklungsfähigen Talenten sowie Spielern mit Erfahrung aus der Region zu gewinnen, die nicht nur sportlich sondern auch menschlich ins Gefüge passen. Mit weiteren Spielern befinden sich die Verantwortlichen in finalen Gesprächen, sodass die Kaderplanung zeitnah abgeschlossen werden kann.

Die zweite Mannschaft durfte sich bereits im Winter über einige Neuzugänge freuen. Auch hier bleibt der Stamm erhalten. Einige verdiente Spieler werden ihre Plätze räumen und sich der Ü-32-Mannschaft im Verein anschließen und der Mannschaft als Ergänzung zu Verfügung stehen. Neben den Neuzugängen der "Ersten" laufen auch hier im Hintergrund die Gespräche mit potenziellen Neuverpflichtungen.

Für beide Mannschaft hebt der Vorstand den Zusammenhalt untereinander und die Identifikation mit dem Verein hervor. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von keinem Spieler bekannt, den Verein in Richtung eines anderen Vereins verlassen zu wollen. In der heutigen Zeit ein absolutes Ausrufezeichen und tolles Feedback für die Personen, welche den Mannschaften im Hintergrund zur Seite stehen.

Ihr wollte hierzu auf dem laufenden bleiben, Teil unseres Vereins oder einer unserer Mannschaften werden? Dann kontaktiert uns einfach über unsere Social Media Kanäle oder sprecht uns auf der Kurt-Hoesch-Kampfbahn an. Weitere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter: Vorstand - SC Kreuzau 05 e.V.