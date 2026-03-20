Der SC Kirchdorf muss seine Standardschwäche in den Griff bekommen

Der SV Kranzberg muss nach Kirchdorf – Foto: Lehmann

Gegen Lengdorf kassierte Kirchdorf vier Gegentore nach ruhenden Bällen. Nun steht das Derby im Ampertal an. Auch Attaching will Revanche.

Die Saison läuft gerade erst wieder, doch in der Kreisliga 2 steht schon der nächste Knaller-Spieltag an. Im Ampertal duellieren sich der SC Kirchdorf und der SV Kranzberg. Und der BC Attaching ist auf dem Weg, einen besseren Start hinzubekommen als nach der Sommerpause – vorausgesetzt, die Revanche gegen den FC Lengdorf gelingt. SC Kirchdorf – SV Kranzberg (Sonntag, 15 Uhr). Das Spiel der Woche aus Landkreissicht geht dieses Mal im Ampertal über die Bühne. Doch ob die Kranzberger Kicker in dieser Woche besonders an den Standardsituationen gearbeitet haben, wollte Spielertrainer Dennis Hammerl nicht kommentieren. Vier Gegentore fing sich Gegner Kirchdorf nämlich zum zwischenzeitlichen 1:4 vergangene Woche – und alle vier Buden fielen nach ruhenden Bällen. „Das ist schon etwas, das uns liegt“, sagt Hammerl schmunzelnd mit Blick auf die eigene Standardstärke. „Und das von letzter Woche haben wir schon mitbekommen.“ Die Kirchdorfer sollten also gewarnt sein.

Zumal SVK-Spielertrainer Hammerl als einer der kopfballstärksten Spieler der Liga gilt und ausgerechnet zum Derby in die Startelf zurückkehren könnte. Gegen Eitting fehlte der 34-Jährige noch verletzt, „am Sonntag könnte es aber gehen“, deutet der Verteidiger seine Genesung an. Ansonsten stellen sich seine Schützlinge auf „maximalen Kampf“ ein, wie es Dennis Hammerl bezeichnet. Kirchdorf sei nicht so schlecht, wie es der Verlauf am Wochenende vermuten lasse, analysiert Hammerl weiter. „Zudem stellen wir uns auf ein schwieriges Geläuf ein.“ Immerhin: Personell kann Kranzberg aus dem Vollen schöpfen.

Das würde Kirchdorfs Coach Andreas Apold auch gerne, muss aber auf mindestens zwei Akteure verzichten. Youngster Philip Czypull ist nach der Roten Karte vom vergangenen Wochenende gesperrt, zudem droht Samuel Nierhaus angeschlagen auszufallen. Ansonsten sind sich die Kirchdorfer der Schwere der Aufgabe bewusst. Kranzberg sei die beste Auswärtsmannschaft der Liga, spielt Trainer Apold auf die 16 Zähler in der Fremde (Liga-Bestwert!) an. „Das wird ein absolutes Bonusspiel“, sagt er. Punkten müsse man erst in den Wochen danach.

Auch Kirchdorfs Coach hat das letzte Match in Lengdorf Revue passieren lassen. Das Resultat: „Die Fehler bei den Standards müssen wir dieses Mal unbedingt vermeiden.“ Ansonsten habe man sich auch im Landkreis Erding gut präsentiert, arg ins Gericht gehen wollte Apold mit seiner Mannschaft schon am Sonntag nicht. Und Gegner Kranzberg? Das sei eben halt auch eine Standardmannschaft. Andreas Apold: „Wir sind gut beraten, den Ball flach zu lassen.“ BC Attaching – FC Lengdorf (Samstag, 15 Uhr). Auf die oben angesprochenen Lengdorfer treffen die Attachinger an diesem Spieltag. Doch Trainer Stephan Fürst schaut gar nicht so auf die vielen Standardtore der Vorwoche, haben die Rot-Schwarzen heuer doch ihre ganz eigene Historie mit den Gästen. Im Hinspiel kassierte der BCA in Lengdorf drei Platzverweise, hätte sich am Ende trotz dieser Unterzahl aber fast noch einen Zähler gesichert. Eine Herausforderung, die sich so aber nicht wiederholen soll.

Dafür spricht, dass die Freisinger Vorstädter dieses Mal viel besser aus der Pause gekommen sind. „Wir sind körperlich fit“, ist Fürst überzeugt. „Und es hat uns schon Selbstvertrauen gegeben, dass wir den Rückstand am Sonntag gedreht haben.“ Deswegen haben die Attachinger auch kein Sondertraining in Sachen Standardsituationen durchgeführt. Vielmehr schwört Fürst seine Elf auf ein generell kniffliges Spiel ein. Lengdorf habe eine wahnsinnige Qualität. „Ich habe sie weiter oben erwartet heuer“, sagt der BCA-Coach. Dass deren Spielertrainer Bastian Fischer gesperrt fehlt, sieht Fürst nicht unbedingt als Vorteil – „oft rücken dann andere in den Fokus.“ Bei den Attachingern selbst sind alle Mann an Bord, einzig Erkin Özege könnte angeschlagen fehlen.