Der SC Kapellen verstärkt die Offensive Nach einer starken Saison verpasste der SC Kapellen als Zweiter hinter der Übermannschaft von Solingen-Wald den Aufstieg in die Oberliga. Doch für die neue Vereinsführung ist das kein Beinbruch, der Kader wird weiter der Spielidee angepasst. Sechs neue Spieler sind schon da. von RP / David Beineke · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Kapellen will in der Offensive schlagkräftiger werden. – Foto: Claudia Pillekamp

Für den SC Kapellen war es über viele Jahre eine Selbstverständlichkeit, im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss der Platzhirsch zu sein. Doch diese Rolle ist er spätestens seit dem Aufstieg des VfL Jüchen/Garzweiler und der Holzheimer SG in die Oberliga los. Da wäre es nachvollziehbar, wenn die Kapellener dem relativ knapp verpassten Aufstieg in der kürzlich beendeten Landesliga-Saison hinterhertrauern würden. Denn trotz einer bärenstarken Rückrunde reichte es nicht mehr, die 1. SpVg. Solingen-Wald einzuholen. Und dann kam wegen der Absteiger aus der Regionalliga auch noch keine Relegation zwischen den beiden Vizemeistern zustande. Doch von Trauer keine Spur im Jupp-Breuer-Stadion, dort sind sie zufrieden, wie sich die Mannschaft entwickelt hat.

„Wir haben im Sommer 2025 einen großen Umbruch vollzogen und auch unsere Spielidee geändert. Deswegen war der Aufstieg nie unser Ziel, wir wollten einen Platz unter den Top Sechs erreichen. Dass es dann so bombastisch läuft, damit konnte niemand rechnen“, erklärt Patrick Becker. Das Kapellener Eigengewächs stieg nach seiner aktiven Karriere zunächst in Holzheim unter Hamid Derakhshan ins Trainergeschäft ein, bot aber nach der Entlassung des Deutsch-Iraners seine Hilfe beim SCK an und wurde dort inzwischen zum 2. Vorsitzenden gewählt. Und in dieser Funktion kümmert er sich hauptsächlich um die Weiterentwicklung der ersten Mannschaft, seit dem Abschied von Jörg Ferber sind in seinem Posten auch alle Aufgaben eines Sportlichen Leiters aufgegangen. Dem Umbruch und der neuen Spielidee, die sich durch große Intensität, hohes Pressing, viel Tempo, schnelles Umschalten, aber auch Phasen mit viel Ballbesitz charakterisieren lässt, ist es auch geschuldet, dass die Kapellener etwas schwer in die Saison kamen. Als sie sich dann aber immer besser fanden, starteten sie eine Aufholjagd, die sie schon zum Ende der Hinrunde auf Platz zwei brachte. Da war allerdings Solingen-Wald schon elf Punkte enteilt. Eine Hypothek, die auch mit einer noch stärkeren zweiten Saisonhälfte nicht wettgemacht werden konnte. „Ich finde, wir waren in der Rückrunde die konstanteste Mannschaft“, sagt Patrick Becker.

Fokus auf Verstärkung der Offensive Doch das ist kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Zusammen mit Chefcoach Lennart Ingmann, der in der neuen Saison von Christos Pappas als Co-Trainer unterstützt wird, ging die sportliche Führung in die Analyse. Dabei kam heraus, dass es in der Defensive kaum etwas zu tun gab. Schließlich kassierte keine Mannschaft weniger Tore (35) als die Kapellener. Auf der anderen Seite schnitt der SCK mit 70 eigenen Treffern unter den ersten Fünf der Liga am schlechtesten ab. So war die Kaderweiterentwicklung zwar auch davon geprägt, dass sich in Luis Giesen und Hiroya Suguro zwei ganz wichtige Spieler verabschiedeten. Zudem haben sich die Kapellener bewusst von Spielern getrennt, die nur wenig Einsatzminuten sammelten. Doch in erster Linie lag der Fokus darauf, die Abteilung Attacke zu verstärken. Vor diesem Hintergrund holten die Kapellener für die Sturmspitze Yannick Joosten aus Holzheim zurück, auch wenn der in seiner ersten Saison beim SCK (2019/2020) nicht so richtig glücklich wurde und sich gleich wieder in Richtung HSG verabschiedete. Ebenfalls vom Lokalrivalen aus Neuss kommen für die Offensive Baran Bal, der auch schon mal eine Saison für Kapellen spielte, und Amin Azdouffal. Wobei Azdouffal als 1:1-Ersatz für den Flügelspieler Luis Giesen verpflichtet wurde. Als weitere Option für den offensiven Flügel kommt Alen Muratovic vom Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler. Der hat zwar aus Verletzungsgründen zwei Jahre kaum gespielt, bringt aber grundsätzlich Tempo und körperliche Robustheit mit. Eine Verpflichtung gab er aber auch für die Defensive: In Max Klaas kommt ein groß gewachsener Sechser vom Bezirksligisten Lohausener SV, der Hiroya Suguro ersetzen soll. Zudem erweiterten die Kapellener mit Fabian Hermann auch noch ihr bisheriges Torwartduo.