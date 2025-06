Der SC Kapellen verabschiedet Spieler mit einem Heimsieg

„Besonders Robert und Can waren über viele Jahre Stammspieler in unserer Mannschaft, diesen Verlust müssen wir erst einmal auffangen“, erklärte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber, der aber klarstellte, dass es aus seiner Sicht kein böses Blut gibt. „Wir gehen als Freunde auseinander. Es gibt im Fußball immer Gründe, die zu einer Trennung führen können. Damit können wir umgehen.“ Dass Robert Wilschrey daran gelegen war, sich vor seinem Wechsel zum Lokalrivalen Holzheim entsprechend seiner Rolle im Verein gut zu verabschieden, zeigte er auch gegen Cronenberg. Dieses Mal stand er in der Startelf und erzielte wie bei seinem Comeback nach langer Verletzung in der Woche beim SV Bergisch Born wieder ein Elfmetertor, er traf zum 3:1.

Transferbemühungen noch nicht abgeschlossen

Um die von Ferber angesprochenen Verluste aufzufangen, arbeiten die sportlich Verantwortlichen des SCK schon seit Wochen am neuen Kader. In Gestalt von Leo Stegner (1. FC Mönchengladbach), Bryan Schormann (SVG Weißenberg), Justin Schiffer (Holzheimer SG), Alexander Fuchs und Janis Waffenschmidt (beide SC Borussia Lindenthal-Hohenlind) sind bekanntlich schon fünf neue Spieler verpflichtet worden. Doch es könnte sich noch etwas tun. So berichtet Jörg Ferber, dass aktuell neun Gastspieler im Training dabei sind. Wie viele davon für den Kader der nächsten Saison in die engere Wahl kommen könnten, da wollte sich Jörg Ferber noch nicht in die Karten schauen lassen. Nur so viel verriet er: „Es gibt noch ein paar offene Gespräche.“