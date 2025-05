Der SC Kapellen unterliegt Solingen zu Hause deutlich

Auch wenn der Klassenverbleib seit dem vorherigen Wochenende unumstößlich festgestanden hatte, wollten die Landesliga-Fußballer des SC Kapellen sich noch mal reinhängen, um in den letzten drei Partien mit dem maximal möglichen Erfolg aus der Saison zu gehen. Im ersten Anlauf hat das schon mal nicht geklappt, gegen den DV Solingen gab es am Sonntag auf heimischer Anlage eine deutliche 0:3 (0:0)-Niederlage.

Ferber ärgern "dumme" Gegentore

Sehr zum Bedauern des Sportlichen Leiters Jörg Ferber, der selbstredend auch ein besseres Resultat erhofft hatte. Und zunächst sah es auch so aus, als sollte das klappen können. Denn es entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem sich beide Mannschaften gute Möglichkeiten erspielten. „Es hat sich angedeutet, dass derjenige gewinnt, der das erste Tor macht“, erklärte Ferber. Und so kam es dann auch. Kurz nach der Pause traf Salim El Fahmi zur Gäste-Führung, nur wenig später schnürte er mit einem weiteren Tor einen Doppelpack.