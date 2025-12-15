Der SC Kapellen überwintert auf Tabellenplatz zwei

Im letzten Landesligaspiel des Jahres kämpften die Fußballer des SC Kapellen und des ASV Süchteln im direkten Duell um Platz zwei. Die Hausherren setzten sich mit 3:0 (2:0) durch, wodurch der SCK als Vizeherbstmeister in die Winterpause geht.

Der vierte Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen unterstreicht den starken Endspurt des SC Kapellen. Im Topspiel dauerte es nicht lange, bis die Gastgeber durch Janis Waffenschmidt (18.) in Führung gingen. Kurz vor Pause gelang nach einer Ecke das 2:0 durch Nils Mäker (43.). „Im ersten Durchgang hatten wir etwas mehr vom Spiel und haben dann unsere Chancen besser genutzt“, führte der Sportliche Leiter Jörg Ferber aus.

Durch die 2:0-Führung der Kapellener waren die Gäste gefordert. Für Ferber ein ganz wichtiger Zeitpunkt im Match. „Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff haben wir den Zugang zum Spiel etwas verloren, wodurch die Spielkontrolle bei Süchteln lag. Trotzdem haben wir es auch in dieser Phase geschafft, gut zu verteidigen und wenig zulassen“, stellte der Sportliche Leiter fest. In der Schlussphase war es dann erneut eine Ecke, die das entscheidende 3:0 einleitete. Luca Jerz (83.) köpfte ein und sicherte den Hausherren damit den zweiten Tabellenplatz.

Trotz eines etwas holprigen Starts fand der SC Kapellen immer besser in die Saison und überwintert jetzt sogar auf dem Relegationsplatz. „Die Tabellenposition nimmt uns sehr viel Druck. Die Abstiegsränge sind jetzt bereits ein gutes Stück entfernt. Die Liga ist unfassbar eng, weshalb auch für uns die Platzierung sehr beruhigend ist“, fasste Ferber zusammen.

Vom Team überzeugt

Die Startprobleme zu Saisonbeginn wurden also schnell behoben, weshalb auch der Ex-Profi von der Entwicklung der Mannschaft überzeugt ist. „Im Sommer haben wir einige neue Spieler bekommen, die einfach etwas Zeit brauchten, sich einzuspielen. Mittlerweile hat sich die Mannschaft gefunden, weshalb die Ergebnisse sich auch verbessert haben.“