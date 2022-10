Der Niedergang des SC Kapellen hält weiter an. – Foto: Saysay M

Der SC Kapellen steckt jetzt ganz tief in der Krise Auch beim Tabellenschlusslicht VfR Krefeld-Fischeln kassierten die Kapellener eine Niederlage. Für den Vize-Meister der Vorsaison war es bereits die dritte in der Meisterschaft in Folge.

Nachdem 0:0 gegen Büderich und dem Sieg gegen Mennrath im heimischen Jupp-Breuer-Stadion schien der SC Kapellen als Vize-Meister der Vorsaison in der Landesliga die Kurve bekommen zu haben. Doch drei Meisterschaftspartien später stecken die Kapellener ganz tief in einer Krise. Im Kellerduell beim bislang sieglosen VfR Krefeld-Fischeln verloren sie mit 0:3 (0:0) und kassierten damit bereits die dritte Niederlage in Folge. Als Konsequenz muss der SCK weiter auf einem Platz in der Abstiegszone verharren.

„Bei uns ist aktuell die Psyche das größte Problem. Als wir das erste Gegentor bekommen haben, kommt sofort Verunsicherung auf und es wird laut und hektisch“, sagte SCK-Coach Björn Feldberg mit Blick auf die entscheidende Phase des Spiels, in der die Gastgeber zwischen der 56. und 63. Minute durch Treffer von Jannick Geraets, Luca Sondermann und Maciej Herod 3:0 in Führung gingen.