Der SC Kapellen hat sich im Kreispokal durchgesetzt. – Foto: Michael Jäger

Der SC Kapellen setzt sich auch im Kreispokal gegen Gnadental durch Der SC Kapellen träumt nach dem Sieg gegen die DJK Gnadental im Kreispokal jetzt vom Niederrheinpokal. Verlinkte Inhalte Kreispokal GV/NE SC Kapellen Gnadental

Über Sinn und Unsinn des Umstandes, dass die beiden am höchsten spielenden Mannschaften im Wettbewerb schon im Viertelfinale des Kreispokals aufeinandertreffen, war schon direkt nach der Auslosung viel diskutiert worden. Zumal die Landesliga-Partie DJK Gnadental gegen den SC Kapellen zufälligerweise auch nur ein paar Tage zuvor auf dem Programm stand. Letztlich halfen aber alle Argumente nichts. Nachdem die Partie beim ersten Versuch am vergangenen Freitag witterungsbedingt ausgefallen war, musste das vorgezogene Endspiel am Mittwoch im Jupp-Breuer-Stadion gespielt werden. Und der SC Kapellen wurde mit einem glatten 3:0 (0:0)-Sieg erneut seiner Favoritenstellung gerecht, komplettiert damit das Halbfinale.

Mi., 26.11.2025, 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft SC Kapellen DJK Gnadental Gnadental 3 0 Eigentlich hatten sich die Gnadentaler vorgenommen, sich erneut für den Niederrheinpokal qualifizieren und wollten dafür ihre Lehren aus der 1:3-Heimniederlage in der Liga anderthalb Wochen zuvor ziehen. „Das ist uns nicht gelungen. Wir haben zwar einen anderen Ansatz gewählt, indem wir versucht haben, Kapellen höher zu pressen. Doch wir haben es nicht geschafft, das Spiel dauerhaft in die gegnerische Hälfte zu verlagern und konnten Kapellen nicht kontrollieren“, erklärte DJK-Trainer Sebastian Michalsky, der ein bekennender Fan der Pokalwettbewerbe ist und deswegen enttäuscht war. Über den Auftritt seiner Mannschaft und das daraus folgende Ausscheiden. „Kapellen hat verdient gewonnen, aber bis zur 70. Minute hat sich das Spiel so entwickelt, dass ich schon Chancen für uns gesehen habe“, so Michalsky.

Was er damit meinte, war, dass die favorisierten Gastgeber ihren guten Lauf in der Liga zunächst fortsetzten und sich gleich in der Anfangsphase mehrere hochkarätige Chancen erspielten. Hinzu kam, dass die Gnadentaler der Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann zu viele Standards und damit zu viele potenziell gefährliche Situationen ermöglichten. So war für die DJK eine Menge Glück im Spiel, dass die Kapellener nicht mit einer Führung in die Pause gingen. In der zweiten Hälfte machten es die Gnadentaler aber besser. Doch ausgerechnet in der Phase, als sie die Partie etwas neutralisieren konnten, schlug der SCK zu. Er ging durch einen Elfmeter von Jannis Waffenschmidt 1:0 (72.) in Führung. Kapellen hat Niederrheinpokal im Blick