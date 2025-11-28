Der SC Kapellen setzt sich auch im Kreispokal gegen Gnadental durch

Über Sinn und Unsinn des Umstandes, dass die beiden am höchsten spielenden Mannschaften im Wettbewerb schon im Viertelfinale des Kreispokals aufeinandertreffen, war schon direkt nach der Auslosung viel diskutiert worden. Zumal die Landesliga-Partie DJK Gnadental gegen den SC Kapellen zufälligerweise auch nur ein paar Tage zuvor auf dem Programm stand. Letztlich halfen aber alle Argumente nichts. Nachdem die Partie beim ersten Versuch am vergangenen Freitag witterungsbedingt ausgefallen war, musste das vorgezogene Endspiel am Mittwoch im Jupp-Breuer-Stadion gespielt werden. Und der SC Kapellen wurde mit einem glatten 3:0 (0:0)-Sieg erneut seiner Favoritenstellung gerecht, komplettiert damit das Halbfinale.
Eigentlich hatten sich die Gnadentaler vorgenommen, sich erneut für den Niederrheinpokal qualifizieren und wollten dafür ihre Lehren aus der 1:3-Heimniederlage in der Liga anderthalb Wochen zuvor ziehen. „Das ist uns nicht gelungen. Wir haben zwar einen anderen Ansatz gewählt, indem wir versucht haben, Kapellen höher zu pressen. Doch wir haben es nicht geschafft, das Spiel dauerhaft in die gegnerische Hälfte zu verlagern und konnten Kapellen nicht kontrollieren“, erklärte DJK-Trainer Sebastian Michalsky, der ein bekennender Fan der Pokalwettbewerbe ist und deswegen enttäuscht war. Über den Auftritt seiner Mannschaft und das daraus folgende Ausscheiden. „Kapellen hat verdient gewonnen, aber bis zur 70. Minute hat sich das Spiel so entwickelt, dass ich schon Chancen für uns gesehen habe“, so Michalsky.
Was er damit meinte, war, dass die favorisierten Gastgeber ihren guten Lauf in der Liga zunächst fortsetzten und sich gleich in der Anfangsphase mehrere hochkarätige Chancen erspielten. Hinzu kam, dass die Gnadentaler der Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann zu viele Standards und damit zu viele potenziell gefährliche Situationen ermöglichten. So war für die DJK eine Menge Glück im Spiel, dass die Kapellener nicht mit einer Führung in die Pause gingen. In der zweiten Hälfte machten es die Gnadentaler aber besser. Doch ausgerechnet in der Phase, als sie die Partie etwas neutralisieren konnten, schlug der SCK zu. Er ging durch einen Elfmeter von Jannis Waffenschmidt 1:0 (72.) in Führung.
In der Folge machte sich auch bemerkbar, dass die Gäste aktuell personelle Probleme haben. Während die Kapellener noch mal richtig Qualität von der Bank bringen konnten, waren Michalskys Möglichkeiten in dieser Hinsicht stark beschränkt. „Daran lag es aber nicht. Gegen den Ball war es dieses Mal zwar besser, aber wir hatten in beiden Spielen gegen Kapellen mit Ball zu wenig Kontrolle“, erklärte der DJK-Coach. Spätestens nach dem 2:0 (75.) durch Bryan Schomann war eine Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber gefallen. Der eingewechselte Leo Stegner legte schließlich auch noch das 3:0 (83.) nach. „Es hat zu lange gedauert, bis wir in Führung gegangen sind. Aber mit dem 1:0 war das Spiel für uns gelaufen“, meinte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber und ergänzte: „Jetzt wollen wir auch in den Niederrheinpokal und den Titel holen.“
Während der SCK wegen des Rückzugs von TVD Velbert am Wochenende spielfrei hat, steht für die Gnadentaler am Sonntag ein extrem schweres Auswärtsspiel beim Tabellendritten DV Solingen an. „Wir müssen noch ein paar Punkte bis zur Pause holen, denn wir wollen nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern“, so Sebastian Michalsky. Dabei helfen kann auf jeden Fall Oliver Wargalla, der gegen den SCK nur beruflich verhindert war.