Der SC Kapellen scheitert in Velbert an sich selbst

Als Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber auf der Heimfahrt war, wusste er immer noch so recht, warum der SCK sein Spiel in der Landesliga beim SC Velbert mit 1:2 (0:1) verloren hatte. „Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft, haben von der ersten Minute an den Ton angegeben und hatten insgesamt mehr Ballbesitz, doch dafür kannst du dir nichts kaufen. Diese Niederlage war völlig unnötig“, sagte Ferber.
Was ihn besonders wurmte: Beide Gegentore resultierten aus eigenen Fehlern im Spielaufbau, die die Solinger zu Kontern nutzten und eiskalt abschlossen. Den Kapellenern fehlte trotz der Dominanz und des gefälligen Spiels dagegen die Präzision. Abgesehen von einigen guten Chancen hätte es noch mehr Möglichkeiten geben können, wenn der SCK im letzten Drittel nicht so schlampig agiert hätte. „Wir haben uns häufig gut durchgespielt. Es hat aber ganz oft der letzte Pass gefehlt“, meinte Ferber. Positiv war allerdings zu vermerken, dass die Gäste nach dem ärgerlichen 0:2 (58.) eine Reaktion zeigten. Der Anschlusstreffer von Luis Giesen (67.) fiel relativ zeitig, so dass das Spiel noch lange genug lief, um zumindest noch einen Punkt mitzunehmen. Doch letztlich schafften es die Solinger, den Vorsprung über die Zeit zu retten.
Damit bleibt der SCK nach fünf Spielen bei sieben Punkten, womit Jörg Ferber nicht zufrieden ist. „Jetzt bist du erst mal unten drin“, sagte der Sportliche Leiter, der aber auch betont, dass der Zug nach oben noch nicht abgefahren ist. „Es sind nur drei Punkte bis Platz zwei. Aber dann muss man solche Spiele auch gewinnen.“