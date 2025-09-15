Kein Glück für Kapellen. – Foto: Claudia Pillekamp

Der SC Kapellen scheitert in Velbert an sich selbst Die Landesliga-Fußballer des SC Kapellen hätten liebend gerne etwas Zählbares vom TSV Solingen mitgebracht. Warum daraus nichts wurde. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen SC Velbert Luis Giesen

Als Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber auf der Heimfahrt war, wusste er immer noch so recht, warum der SCK sein Spiel in der Landesliga beim SC Velbert mit 1:2 (0:1) verloren hatte. „Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft, haben von der ersten Minute an den Ton angegeben und hatten insgesamt mehr Ballbesitz, doch dafür kannst du dir nichts kaufen. Diese Niederlage war völlig unnötig“, sagte Ferber.

Gestern, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert SC Kapellen-Erft SC Kapellen 2 1 Abpfiff Was ihn besonders wurmte: Beide Gegentore resultierten aus eigenen Fehlern im Spielaufbau, die die Solinger zu Kontern nutzten und eiskalt abschlossen. Den Kapellenern fehlte trotz der Dominanz und des gefälligen Spiels dagegen die Präzision. Abgesehen von einigen guten Chancen hätte es noch mehr Möglichkeiten geben können, wenn der SCK im letzten Drittel nicht so schlampig agiert hätte. „Wir haben uns häufig gut durchgespielt. Es hat aber ganz oft der letzte Pass gefehlt“, meinte Ferber. Positiv war allerdings zu vermerken, dass die Gäste nach dem ärgerlichen 0:2 (58.) eine Reaktion zeigten. Der Anschlusstreffer von Luis Giesen (67.) fiel relativ zeitig, so dass das Spiel noch lange genug lief, um zumindest noch einen Punkt mitzunehmen. Doch letztlich schafften es die Solinger, den Vorsprung über die Zeit zu retten.