Der SC Kapellen lässt viel zu viele Chancen ungenutzt

Der SC Kapellen eröffnete am Freitagabend bei Flutlicht den siebten Landesliga-Spieltag mit einer 1:2-Niederlage gegen den DV Solingen. Bereits nach sechs Minuten fiel der erste Treffer: Salim El Fahimi (6.) brachte die Gäste in Führung. Für Kapellens Sportlichen Leiter Jörg Ferber war das Ergebnis bereits zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaft für die Gäste. „Wir hatten schon vor dem 0:1 drei Großchancen auf die Führung.“ Dennoch musste Ferber bis zu 38. Minute warten, ehe Alexander Fuchs den 1:1-Ausgleich erzielte.
Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen jedoch wiederum, früh in Führung zu gehen. Tuncay Altuntas (50.) traf zum 1:2. Der SC Kapellen versuchte in der Folge, noch den Ausgleich zu erzielen, aber ohne Erfolg. Durch den Auswärtssieg kletterte der DV Solingen an die Tabellenspitze der Landesliga. Der SCK rutschte dagegen im Verlauf des Spieltags von Platz fünf auf Rang elf ab, ein Zeichen dafür, wie eng die Liga bisher ist. Daher gibt es laut Ferber nächste Woche abermals die Möglichkeit, oben anzugreifen. „Noch ist alles sehr eng zusammen, es gibt noch lange keinen Grund, unruhig zu werden. Die Tabelle wird sich in den nächsten Wochen noch viel bewegen.“
Um wieder Anschluss nach oben zu finden, muss sich allerdings die Chancenverwertung des SC Kapellen verbessern. Ferber weiß das: „Die Partie war auf einem sehr guten Niveau, mit dem Unterschied, dass die Solinger ihre Chancen besser genutzt haben. In den letzten Wochen fehlt uns das nötige Spielglück, um auch mal solche Spiele gewinnen zu können.“