Der SC Kapellen unterliegt DV Solingen knapp. – Foto: Claudia Pillekamp

Der SC Kapellen lässt viel zu viele Chancen ungenutzt Der ehemalige Oberligist unterliegt zu Hause dem neuen Tabellenführer DV Solingen mit 1:2. Der Sportliche Leiter Jörg Ferber bleibt trotzdem gelassen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen DV Solingen

Der SC Kapellen eröffnete am Freitagabend bei Flutlicht den siebten Landesliga-Spieltag mit einer 1:2-Niederlage gegen den DV Solingen. Bereits nach sechs Minuten fiel der erste Treffer: Salim El Fahimi (6.) brachte die Gäste in Führung. Für Kapellens Sportlichen Leiter Jörg Ferber war das Ergebnis bereits zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaft für die Gäste. „Wir hatten schon vor dem 0:1 drei Großchancen auf die Führung.“ Dennoch musste Ferber bis zu 38. Minute warten, ehe Alexander Fuchs den 1:1-Ausgleich erzielte.

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft SC Kapellen DV Solingen DV Solingen 1 2 Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen jedoch wiederum, früh in Führung zu gehen. Tuncay Altuntas (50.) traf zum 1:2. Der SC Kapellen versuchte in der Folge, noch den Ausgleich zu erzielen, aber ohne Erfolg. Durch den Auswärtssieg kletterte der DV Solingen an die Tabellenspitze der Landesliga. Der SCK rutschte dagegen im Verlauf des Spieltags von Platz fünf auf Rang elf ab, ein Zeichen dafür, wie eng die Liga bisher ist. Daher gibt es laut Ferber nächste Woche abermals die Möglichkeit, oben anzugreifen. „Noch ist alles sehr eng zusammen, es gibt noch lange keinen Grund, unruhig zu werden. Die Tabelle wird sich in den nächsten Wochen noch viel bewegen.“