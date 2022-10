Der SC Kapellen kassiert den nächsten Tiefschlag Auch daheim gegen Amern gab es für die Landesliga-Kicker des SCK kein Erfolgserlebnis. Im Gegenteil, sie waren chancenlos.

Der als einer von mehreren Titelanwärtern in die Saison der Landesliga gestartete SC Kapellen kann einfach kein Spiel mehr in der gewinnen. Das 0:3 (0:2) am Sonntagnachmittag gegen die VSF Amern war bereits die vierte Niederlage in Folge. Einziger Trost ist aktuell, dass das rettende Ufer nicht weit entfernt ist. Die ebenfalls unter ihren Erwartungen gebliebene SG Unterrath steht mit sieben Punkten, ebenso viele wie der SCK, als Zehnter auf dem ersten Nichabstiegsplatz.