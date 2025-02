Der SC Kapellen kann aufatmen

Polster auf die Relegationsplätze

„Das war ganz wichtig. Jetzt beträgt unser Vorsprung auf die Relegationsplätze sechs Punkte“, meinte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber, der am Sonntag neben Co-Trainer Stefan Schiffer das Coaching übernahm, weil Cheftrainer Lennart Ingmann wegen einer Roten Karte während des Spiels nicht nah bei seiner Mannschaft sein durfte. Dafür hatte er aber zusammen mit den Kollegen personell und taktisch einen guten Plan ausgeheckt. Es blieb zwar bei der 4:4:2-Grundformation, aber die Spieler, die die durch Ausfälle entstandenen Problemzonen beackern sollten, funktionierten durch die Bank gut. Weil etwa Marco Heiermann in der Viererkette nach links rutschte, feierte Winterzugang Luca Tim Jerz sein Startelfdebüt als Innenverteidiger. In Ebenezer Amoah spielte auch der zweite Neue erstmals von Beginn an und deutete auf der rechten Außenbahn vor allem durch seine körperliche Präsenz an, dass die Kapellener noch viel Spaß an ihm haben könnten.