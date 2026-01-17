Der SC Kapellen war am vierten Vorrunden-Spieltag siegreich. – Foto: Sascha Köppen

Der SC Kapellen hat richtig Lust auf die Halle Die Kreishallenmeisterschaft und der SC Kapellen, das war bislang nicht die ganz große Liebe. Bei der Vorrunden-Staffel 4 in Gustorf präsentierte sich der Fußball-Landesligist aber sehr spielfreudig und qualifizierte sich als Sieger für die mit Spannung erwartete Endrunde am Sonntag.

Als der legendäre, aber inzwischen verstorbene Jupp Breuer noch bei den Fußballern des SC Kapellen das nahezu uneingeschränkte Sagen hatte, waren Auftritte bei der Hallenkreismeisterschaft viele Jahre ein absolutes Tabu. Auch wenn sich die Kapellener irgendwann mal erweichen ließen und doch mal wieder mitspielten, rührt aus dieser Zeit der Ruf, dass die Verantwortlichen beim SCK keine großen Freunde des Budenzaubers sind. Und so war es auchkeine große Überraschung, dass die Kapellener im vergangenen Jahr nicht dabei waren, als das Heribert-Cahsor-Gedächtnisturnier nach der durch die Corona, die Energiekrise und die Unlust der Vereine verursachten fünfjährigen Zwangspause sein Comeback feierte.

Ferber ist ein Hallen-Fan Doch für die Auflage 2026 meldete der Verein aus dem Grevenbroicher Stadtteil wieder eine Mannschaft, wobei die aktuelle Spielergeneration am Donnerstagabend in der Vorrunden-Staffel 4 unter Beweis stellte, dass sie sich mächtig Lust auf Hallenfußball hat. Nachdem sich an den Tagen zuvor bereits der SV Uedesheim, der SV Grefrath, die SVG Weißenberg und die Holzheimer SG für die große Finalrunde am Sonntag (Beginn 11.30 Uhr) in der Großsporthalle am Torfstecherweg qualifiziert hatten, zogen die Kapellener nach. Dank eines starken Auftritts spazierten sie bis ins Endspiel, in dem sie den Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd nach einem hoch spannenden Neunmeterschießen mit 9:8 besiegten.

Gut möglich, dass der beherzte Auftritt auch etwas damit zu tun hatte, dass die Kapellener wegen anfänglicher Abwesenheit von Trainer Lennart Ingmann vom Sportlichen Leiter Jörg Ferber gecoacht wurden. Und der inzwischen 57-Jährige ist bekanntlich ein großer Anhänger des Hallenfußballs, hat als Spieler und Trainer mit unterschiedlichen Vereinen beim Kreisturnier schon etliche Erfolge gefeiert. Bei der letzten Auflage vor der Corona-Pandemie im Jahr 2020 kam er als Trainer mit dem SCK bis ins Finale, in dem es dann allerdings eine Niederlage setzte. „Ich kenne mich schon ein wenig aus in der Halle. Aber die Vorrunde haben die Spieler gewonnen. Sie waren gut eingestellt und es sind gute Jungs, die Bock haben zu zocken“, erklärte Jörg Ferber, der eine Mischung des aktuellen Landesliga-Kaders mit Stammspielern und Akteuren, die bislang noch nicht so viele Einsatzminuten gesammelt haben, aufbot. „Bis zum Finale waren das schon souveräne Siege, aber wir hätten noch besser spielen können“, meinte Ferber, der eine Steigerung für nötig hält, wenn es am Sonntag auch weit gehen soll. „Aber dann kommen ja auch andere Gegner, die mehr mitspielen.“