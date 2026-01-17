Der SC Kapellen hat richtig Lust auf die Halle

Als der legendäre, aber inzwischen verstorbene Jupp Breuer noch bei den Fußballern des SC Kapellen das nahezu uneingeschränkte Sagen hatte, waren Auftritte bei der Hallenkreismeisterschaft viele Jahre ein absolutes Tabu. Auch wenn sich die Kapellener irgendwann mal erweichen ließen und doch mal wieder mitspielten, rührt aus dieser Zeit der Ruf, dass die Verantwortlichen beim SCK keine großen Freunde des Budenzaubers sind. Und so war es auchkeine große Überraschung, dass die Kapellener im vergangenen Jahr nicht dabei waren, als das Heribert-Cahsor-Gedächtnisturnier nach der durch die Corona, die Energiekrise und die Unlust der Vereine verursachten fünfjährigen Zwangspause sein Comeback feierte.
Doch für die Auflage 2026 meldete der Verein aus dem Grevenbroicher Stadtteil wieder eine Mannschaft, wobei die aktuelle Spielergeneration am Donnerstagabend in der Vorrunden-Staffel 4 unter Beweis stellte, dass sie sich mächtig Lust auf Hallenfußball hat. Nachdem sich an den Tagen zuvor bereits der SV Uedesheim, der SV Grefrath, die SVG Weißenberg und die Holzheimer SG für die große Finalrunde am Sonntag (Beginn 11.30 Uhr) in der Großsporthalle am Torfstecherweg qualifiziert hatten, zogen die Kapellener nach. Dank eines starken Auftritts spazierten sie bis ins Endspiel, in dem sie den Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd nach einem hoch spannenden Neunmeterschießen mit 9:8 besiegten.
Gut möglich, dass der beherzte Auftritt auch etwas damit zu tun hatte, dass die Kapellener wegen anfänglicher Abwesenheit von Trainer Lennart Ingmann vom Sportlichen Leiter Jörg Ferber gecoacht wurden. Und der inzwischen 57-Jährige ist bekanntlich ein großer Anhänger des Hallenfußballs, hat als Spieler und Trainer mit unterschiedlichen Vereinen beim Kreisturnier schon etliche Erfolge gefeiert. Bei der letzten Auflage vor der Corona-Pandemie im Jahr 2020 kam er als Trainer mit dem SCK bis ins Finale, in dem es dann allerdings eine Niederlage setzte.
„Ich kenne mich schon ein wenig aus in der Halle. Aber die Vorrunde haben die Spieler gewonnen. Sie waren gut eingestellt und es sind gute Jungs, die Bock haben zu zocken“, erklärte Jörg Ferber, der eine Mischung des aktuellen Landesliga-Kaders mit Stammspielern und Akteuren, die bislang noch nicht so viele Einsatzminuten gesammelt haben, aufbot. „Bis zum Finale waren das schon souveräne Siege, aber wir hätten noch besser spielen können“, meinte Ferber, der eine Steigerung für nötig hält, wenn es am Sonntag auch weit gehen soll. „Aber dann kommen ja auch andere Gegner, die mehr mitspielen.“
Einen solchen Gegner hatten die Kapellener allerdings auch schon am Donnerstag in Gestalt des Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd, der über sehr spielstarke Individualisten verfügt. „Manchmal sogar ein bisschen zu ballverliebt“, erklärte Süd-Trainer Christian Niebel, der alles in allem aber zufrieden war mit dem Auftritt seiner Jungs. Im Endspiel sah er eine Partie auf Augenhöhe, in der seine Mannen zwar immer zurücklagen, aber kurz vor Schluss durch Marcel Hensel tatsächlich noch zum 3:3 trafen und sich ins Neunmeterschießen retteten. Dass es dort dann in der Neunmeter-Lotterie kein Happy Ende gab, war zwar ärgerlich, aber leicht verkraftbar. Denn wenn wie schon in Staffel 3 und am Freitag in Staffel 5 (bei Produktion dieser Ausgabe noch nichtbeendet) sind beide Staffel-Finalisten für die Endrunde am Sonntag qualifiziert. Die Gruppen des Finalturniers werden übrigens am Samstag im Rahmen des Ü32-Wettbewerbs ausgelost, danach steht dann auch der Spielplan der beiden Vorrundengruppen fest. Die Halbfinals steigen ab 16 Uhr, das Endspiel ist um 18 Uhr terminiert.
