Der SC Kapellen gibt sich keine Blöße

Der SC Kapellen jubelt auch gegen Hilden – Foto: Claudia Pillekamp

Der SC Kapellen hat seine Erfolgsserie in der Landesliga fortgesetzt. Durch das 4:1 (2:1) am Sonntag daheim gegen den VfB Hilden II feierte die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann jahresübergreifend den vierten Punktspielsieg in Folge. Damit hat sich der SCK optimale Voraussetzungen für das Gipfeltreffen am kommenden Sonntag beim Tabellenführer 1. SpVg. Solingen Wald verschafft.

„Wer hat denn damit gerechnet, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison auf Platz zwei stehen? Deswegen sind wir Blick auf die Partie ganz gelassen“, meinte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber nach dem Heimsieg gegen Hilden II. Dennoch war er selbstredend froh, dass der SCK ohne größere Zwischenfälle die Pflichtaufgabe gegen die massiv abstiegsgefährdeten Hildener erfüllt hatte. Schließlich hatten die Gäste zum Auftakt der Rückrunde unter Beweis gestellt, dass sie durchaus Potenzial besitzen, als sie Primus Solingen Wald mit 2:1 besiegten. Selbst wenn die Punkte wegen eines zu Unrecht eingesetzten Spielers mittlerweile wieder weg sind.

Doch trotz der generellen Zufriedenheit gab es für Jörg Ferber auch einen Schönheitsfehler. Schließlich bekamen die Kapellener nach der schnellen 2:0-Führung durch ansehnlich herausgespielte Treffer von Luis Giesen und Alexander Fuchs ihre Probleme, nachdem Hilden auf 1:2 verkürzt hatte. „Nach unserem guten Start haben wohl alle nur daran gedacht, ob wir 5:0 oder 6:0 gewinnen. Da hat der Fokus gefehlt und wir waren nicht mehr eng genug dran“, erklärt Ferber, für denn dann entscheidend war, dass Lennart Ingmann in der Pause die richtigen Worte fand und die Herangehensweise anpasste.