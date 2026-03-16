Der SC Kapellen dreht Partie zweimal

Vor dem direkten Duell mit dem DV Solingen im Rennen um den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga konnte der SC Kapellen den TSV Solingen mit 5:3 (2:3) besiegen. Damit bleibt der SC in dieser Saison bei Auswärtsspielen in Solingen noch ungeschlagen.
Wobei die erste Spielhälfte für die Gäste zu einer Achterbahn der Gefühle geriet. Einen Rückstand durch ein direktes Freistoßtor von Jan Tkacik (15.) konnten sie durch Treffer von Dennis Höfling und Nils Mäker zwar drehen, doch die Gastgeber schlugen ihrerseits zurück und nahmen eine Führung mit in die Halbzeit. „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass sie genauso weitermachen sollen. Wir haben im ersten Durchgang schon gut ins Spiel gefunden, aber zu leichte Gegentore kassiert“, berichtete Kapellens Trainer Lennart Ingmann.
Seine Kabinenansprache zeigte nachhaltig Wirkung. Erst glich Alexander Fuchs aus, bevor Doppelpacker Nils Mäker und Lorenz Kowalle die Partie für den SCK entschieden. Für den SC Kapellen ist der 5:3-Erfolg der fünfte Sieg im sechsten Rückrundenspiel. „Meine Mannschaft hat in vielen Bereichen eine sehr starke Entwicklung hingelegt. Wir haben im Ballbesitzspiel einen großen Schritt nach vorne gemacht. Unsere Schwäche bei der Chancenverwertung haben wir ebenfalls abstellen können“, erklärte Ingmann. Kommendes Wochenende fährt der SC Kapellen erneut nach Solingen, diesmal aber zum DV, der in der Tabelle mit einem Punkt Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz schielt.