Der SC Kapellen dreht Partie zweimal

Seine Kabinenansprache zeigte nachhaltig Wirkung. Erst glich Alexander Fuchs aus, bevor Doppelpacker Nils Mäker und Lorenz Kowalle die Partie für den SCK entschieden. Für den SC Kapellen ist der 5:3-Erfolg der fünfte Sieg im sechsten Rückrundenspiel. „Meine Mannschaft hat in vielen Bereichen eine sehr starke Entwicklung hingelegt. Wir haben im Ballbesitzspiel einen großen Schritt nach vorne gemacht. Unsere Schwäche bei der Chancenverwertung haben wir ebenfalls abstellen können“, erklärte Ingmann. Kommendes Wochenende fährt der SC Kapellen erneut nach Solingen, diesmal aber zum DV, der in der Tabelle mit einem Punkt Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz schielt.