Der SC Holzhausen stellt die Weichen für die kommende Spielzeit

Zur Saison 2026/27 übernimmt das Trainerduo Florian Metzinger und Stipe Malenica die Verantwortung für die erste Mannschaft. In mehreren intensiven und offenen Gesprächen wurde schnell deutlich, dass beide Trainer sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zum eingeschlagenen Weg des SC Holzhausen passen. Beide Seiten verfolgen die gleichen Vorstellungen. Eine langfristig ausgerichtete Entwicklungsstrategie, die sportliche Weiterentwicklung der jungen Mannschaft, eine deutliche Identifikation mit dem Verein und die konsequente Umsetzung gemeinsamer sportlicher Zielsetzungen.

Florian Metzinger und Stipe Malenica verfügen über langjährige Erfahrung als Spieler in höherklassigen Mannschaften und kennen die Anforderungen auf entsprechendem Leistungsniveau. Auch in ihrer bisherigen Trainertätigkeit konnten sie wertvolle Erfahrungen sammeln.

Ein besonderer Meilenstein war der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga mit dem SV Endingen, der ihre Fähigkeit unterstreicht, eine Mannschaft gezielt weiterzuentwickeln und nachhaltig erfolgreich zu arbeiten. Diese Kompetenz soll nun beim SC Holzhausen eingebracht werden. Neben der sportlichen Qualität spielte auch die menschliche Ebene eine entscheidende Rolle. Bodenständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Teamorientierung und die Identifikation mit dem Amateurfußball waren ausschlaggebende Argumente für die Verpflichtung des neuen Trainerduos.