Der SC Herford trotzt immensen Widrigkeiten Beim 1:1 gegen DJK Mastbruch punkten die Herforder, obwohl sie nur elf einsatzfähige Feldspieler haben. Trotzdem wäre sogar der Sieg möglich gewesen.

Am Ende war es ein Punkt für die Moral. Mit dem sprichwörtlich allerletzten Aufgebot kam der SC Herford in der Landesliga zu einem 1:1 (1:0) gegen DJK Mastbruch.

„Ein Riesenkompliment an das Team. Wie es angesichts dieser schwierigen Voraussetzungen die Vorgaben noch umgesetzt hat, war bockstark“, sagte SC-Trainer Stephan Eggert nach der Partie, die ihm nervlich sichtlich zugesetzt hatte. Kurzfristig hatten vor dem Anpfiff mit Denis Kina, Mario Bertram und Pascal Röber drei Leistungsträger angeschlagen passen müssen. „Wir hätten es im Zweifel mit ihnen versuchen können, wären aber bei allen das Risiko einer schwereren und damit längeren Verletzung eingegangen. Das wollten wir dann angesichts der Tatsache, dass jetzt die schweren Spiele auf den tiefen Böden kommen, nicht eingehen, zumal es sich um Korsettstangen unseres Teams handelt. So haben wir die Hoffnung, dass sie am nächsten Wochenende schon wieder richtig einsatzfähig sind“, erläuterte der Sportliche Leiter Olcay Turhan die mit dem Trainerteam und den Spielern selbst nach dem Aufwärmen abgestimmte Entscheidung.

Keeper Michael Arnolds bringt die Gäste zur Verzweiflung



Dadurch hatte Eggert für die Partie gegen die Paderborner Vorstädter mit Akhin Kader nur noch einen Feldspieler auf der Auswechselbank. Immerhin hatte sich Torhüter Michael Arnolds, der unter der Woche Kniebeschwerden hatte, wieder fit gemeldet. Und der 28-Jährige avancierte zum besten Mann auf dem Platz, der die Gäste mit seinen Paraden mehrfach zur Verzweiflung brachte.



In der Anfangsphase brannte es einige Male im Herforder Strafraum, doch nach rund 15 Minuten fanden die Gastgeber besser in die Zweikämpfe und damit auch ins Spiel selbst. Und in der 22. Minute fiel die Führung für den SCH durch eine starke Einzelaktion von Ferhad Ibo. Nach einer Ecke für Mastbruch schaltete Herford schnell um und Ibo drang nach einem Sololauf über die linke Seite in den Strafraum ein. Dort wurde er zunächst abgeblockt, eroberte sich aber den Ball zurück und schob ihn durch die Beine von DJK-Keeper Jonas Kell ins Netz.