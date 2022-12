Der SC Herford präsentiert neun Neuzugänge Der Sport-Club ist zuversichtlich, mit dem veränderten Kader nun zunächst den Klassenerhalt in der Landesliga realisieren zu können.

Die Aufbruchstimmung ist deutlich zu spüren. Nachdem der SC Herford in der ersten Hälfte der Saison in der Landesliga mit großen Problemen zu kämpfen hatte und nach der Hinrunde als Tabellen-15. auf einem Abstiegsplatz rangiert, soll es in der Rückrunde besser laufen. Und dafür hat sich der Sport-Club personell kräftig verändert.

Einer der Rückkehrer ist Nino vom Hofe. Der heute 30-jährige Keeper spielte insgesamt sieben Jahre bei den Senioren des SCH, ehe er 2019 zum jetzigen Westfalenligisten Preußen Espelkamp wechselte. „Ich arbeite in Oelde und kann beruflich bedingt den Aufwand nicht mehr betreiben. Hier haben die Verantwortlichen jetzt insgesamt gute Qualität geholt, man kennt den einen oder anderen und alle sind voller Tatendrang. Und natürlich haben wir Ziele. Das erste ist, so schnell wie möglich dort unten rauszukommen“, sagt vom Hofe.

Nachdem in den letzten Wochen und Monaten acht Akteure den Kader von Trainer Stephan Eggert und Co-Trainer Felix Langkamp aus sehr unterschiedlichen Gründen verlassen haben, stellte der SCH jetzt in der Herforder Brauerei nicht weniger als neun Neuzugänge vor, die mithelfen sollen, dass der Verein sportlich wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommt.

Die gleichen beruflichen Bedingungen bewogen übrigens auch den 29-jährigen Verteidiger Orkun Tosun – er ist ein Arbeitskollege vom Hofes – zum Wechsel von Espelkamp nach Herford. Weitere Zugänge sind Alexander Schnittcher (31 Jahre) und Calvin König (26) vom TuS Bruchmühlen, Julian Czaja (19) vom SV Rödinghausen II, Oguz Peker (28) vom SC Hikret Bielefeld, Ulas Duran (22) vom VfB Fichte Bielefeld sowie Philipp Seidel (26) vom VfL Oldentrup.

Mittelstürmer vom Oberligisten SF Lotte ausgeliehen



Und dann ist den SC-Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Olcay Turhan noch ein ganz besonderer Coup geglückt. Vom Oberligisten SF Lotte lotsten sie auf der Basis persönlicher Kontakte Fabian Golz an die Werre. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer kommt für ein halbes Jahr auf Leihbasis und soll mit dafür sorgen, die bisherige Quote von 24 Treffern in 17 Spielen zu verbessern. „In Lotte hatte ich nicht die erhoffte Spielzeit. Deshalb sind wir überein gekommen, dass ich nun erst einmal für den Rest der Saison nach Herford wechsele. Ich möchte dem Team natürlich mit Toren und Vorlagen, aber auch mit Mentalität helfen, um so schnell wie möglich die Abstiegsplätze zu verlassen. Hier sind die Bedingungen richtig gut mit dem schönen Stadion und den Kunstrasenplätzen. Deshalb habe ich auch das persönliche Ziel, gerade hier zuhause ab sofort ungeschlagen zu bleiben“, formuliert der Angreifer, der das Trikot mit der Nummer 27 tragen wird, durchaus höher angesiedelte Ambitionen.



Die Hoffnung auf bessere Zeiten hat auch Peter Lohmeyer, Marketing-Leiter der Herforder Brauerei und damit quasi Gastgeber bei der Vorstellung der Neuzugänge. „Herforder Pils ist dem SC Herford seit vielen Jahren als Sponsor verbunden und wir haben Höhen und Tiefen erlebt. Jetzt freuen wir uns auf das ,bergauf’, das nun kommen soll“, zeigte er sich zuversichtlich.

Drei Testspiele im Rahmen der Vorbereitung



„Wir sind jetzt dabei, eine Mannschaft mit Herforder Identität aufzubauen. Der SC ist ein Traditionsverein und die Herforder sollen wieder sagen: Das ist meine Mannschaft und ich gehe sonntags ins Stadion, um sie dort anzufeuern. Und natürlich hoffen wir außerdem, dass auch die Herforder Wirtschaft sieht, dass hier nun wieder ein roter Faden vorhanden ist und dann dem guten Beispiel der Brauerei folgt und uns auf diesem Weg unterstützt. Was wir tun können, ist gut zu arbeiten, um zu allererst den Klassenerhalt zu realisieren“, sagen Stephan Eggert und Felix Langkamp unisono. Die Vorbereitung startet am 9. Januar, in deren Rahmen stehen Testspiele beim SC Halle (14. Januar), beim SV Avenwedde (22. Januar) und daheim gegen den TuS Jöllenbeck (29. Januar) an. „Und dann werden wir bereit sein“, ist sich das Trainerduo sicher.