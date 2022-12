Der SC Herford kämpft eindrucksvoll im letzten Spiel des Jahres Durch das 2:2 gegen die Spvg. Brakel hält der personell schwer gebeutelte Sport-Club den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze.

Eine aufregende Hinrunde in der Landesliga fand für den SC Herford an diesem Wochenende ein halbwegs versöhnliches Ende. Mit einem 2:2 (1:2) gegen die Spvg Brakel verabschiedeten sich die Herforder in die kurze Winterpause.