Der SC Hardt startet im Sommer eine U19-Juniorinnen-Mannschaft

Der SC Hardt startet ab kommenden Sommer mit einer neu gegründeten A-Juniorinnenmannschaft (U19) in die neue Saison 25/26. Grund für die Erweiterung der Mädchen- und Frauenabteilung des Vereins ist die klare Ausrichtung und das Ziel, den Nachwuchskickerinnen aus dem Juniorinnenbreich weitere Entwicklungsmöglichkeiten vor dem notwendigen Schritt und Übergang in den Seniorinnenbereich zu bieten.

Bisher standen viele Spielerinnen aus der Jugendabteilung, nach der altersgerechten Beendigung der Spielzeit in der B-Juniorinnenmannschaft (U17), vor einem teils riesengroßen und herausfordernden Schritt. Mit zwei Frauenmannschaften im Seniorinnenbereich spielt der SC Hardt aktuell in der Bezirksliga und Kreisliga. Beide Mannschaften spielen derzeit um den Aufstieg. „Das Leistungsniveau im Seniorinnenbereich ist sowohl spielerisch als auch physisch deutlich höher und bedeutet für alle Spielerinnen aus der aktuellen B-Juniorinnenmannschaft, die aus Altersründen eigentlich in den Frauenbereich wechseln müssten, eine sehr große, aktuell teilweise zu große Herausforderung. Dies ist nicht zuletzt dem deutlichen Altersunterschied und der Erfahrung von gestandenen Spielerinnen bei den Frauenmannschaften geschuldet“, analysieren die aktuellen B-Juniorinnentrainer des SC Hardt, Sascha Erwied und Stephan Bockers, die auch ab Sommer die zukünftige A-Juniorinnenmannschaft bzw. U19 trainieren und begleiten werden.

Kadergrößen bei den Frauen ein weiterer Grund

„Mit einer U19 bieten wir allen Jugendspielerinnen eine gute Perspektive beim SC Hardt, weitere ein bis zwei Jahre altersgerecht Fußball zu spielen und sich verstärkt auf den Wechsel in den Seniorinnenbereich vorzubereiten. Die Kadergrößen und somit sportliche Konkurrenz bei beiden Frauenmannschaften des SC Hardt sind recht groß. Was für nahezu alle Juniorinnen bedeuten würde, entweder erst einmal als reine Ergänzungsspielerin zu den Frauen zu wechseln oder, mit dem Wissen, sehr wenig Einsatzzeit beim SC Hardt im Seniorinnenbereich zu bekommen, sogar den Verein zu verlassen. Dem wollen wir mit der U19 entgegenwirken“, ergänzen die beiden erfahrenen Trainer. Daher habe man sich gemeinsam mit dem Vereinsvorstand und der Jugendleitung des SC Hardt dazu entschieden, nach entsprechender Analyse und Bewertung, mit einem guten und klaren Konzept die A-Juniorinnenmannschaft zu melden, eine neues Projekt und Kapitel im Verein zu starten. So wird der SC Hardt etwa gesonderte Sichtungstrainingseinheiten auch für interessierte Spielerinnen außerhalb des Vereins und aus der Region anbieten. Bei Interesse oder für weitere Informationen, wenden sich interessierte Spielerinnen direkt an Sascha Erwied unter 0176- 32 68 81 83. Die Trainingszeiten sind am Montag um 18.30 Uhr und am Freitag ab 17 Uhr geplant.