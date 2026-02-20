Der SC Grüne Heide Ismaning verstärkt sein Trainerteam

Thomas Edlböck und Dennis Hammerl kommen im Sommer vom SV Kranzberg. Die beiden Spielertrainer sollen das bestehende Team unterstützen.

Kurz vor Wiederbeginn des Ligabetriebs in der Kreisliga 1 haben die Fußballer des SC Grüne Heide Ismaning ihr Trainerteam für die kommende Saison bekannt gegeben. So werden den aktuellen Coaches Tobias Krabichler und Harald Lutz ab dem Sommer zwei weitere Übungsleiter zur Seite gestellt: Thomas Edlböck und Dennis Hammerl, die derzeit den SV Kranzberg in der Kreisliga 2 betreuen.

Nach Angaben des Vereins aus dem Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser sollen die beiden Zugänge auch bei ihrem neuen Club als Spielertrainer fungieren. Der 35-jährige Edlböck und der ein Jahr ältere Hammerl kickten lange Zeit für den VfB Hallbergmoos, ehe sie 2023 nach Kranzberg wechselten. Bei Grüne Heide sollen sie ab der nächsten Saison Tobias Krabichler und Harald Lutz unterstützen, wobei Letzterer laut Vereinsangaben wieder als Co- und Torwarttrainer fungieren wird.

Jenes Duo hat in der Winterpause Jürgen Neumaier abgelöst, der zuvor ein Jahr lang Cheftrainer der Mannschaft aus Fischerhäuser war. Sie überwintert aktuell auf Tabellenrang sieben in der Kreisliga 1 – fernab von Aufstiegsrennen und Abstiegskampf. Am 7. März starten die Heidler mit einem Heimspiel gegen Moosach in die restliche Rückrunde. Zuvor bestreiten sie noch zwei Testspiele auf eigenem Platz – an diesem Samstag um 14 Uhr gegen Finsing und eine Woche später um 12.30 Uhr gegen den SC Kirchdorf. (ps)