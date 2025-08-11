Der SC Freiburg II zeigt sich verbessert, aber noch instabil

Zugegeben, der erste Liga-Auftritt des SC Freiburg II war in der Vorwoche nicht berauschend. Gerade in der ersten Spielhälfte der Saisonpremiere beim SGV Freiberg, die mit 0:3 verloren ging, gab die junge SC-Mannschaft kein gutes Bild ab. Gegen den FC 08 Homburg war vieles anders, vieles besser: So war von Beginn an zu erkennen, dass das gesamte Team schnell dazugelernt hat. In einem phasenweise sehr wilden Fußballspiel wurden Fehler gemacht, aber die guten Sequenzen waren aus Freiburger Sicht klar in der Überzahl. Das Zutrauen in die eigene Stärke war nicht mit der Vorwoche zu vergleichen. Und genau das fordert SC-Trainer Bernhard Weis auch von seinen Spielern: mutig sein, eigene Fehler akzeptieren, aber immer dazulernen. So zeigte sich die U23 des Sportclubs am Sonntag beim 5:3 gegen die Saarländer unbekümmert und forsch in der eigenen Offensive, defensiv verbessert, aber noch zu sorglos. Und doch sind der erste Saisonsieg und auch die Leistung hoch einzuordnen: Die Liste der Verletzten ist sehr lang, als Stützen eingeplante Spieler fehlen. Dazu kommt, dass in der Vorbereitung viele Spieler zwischen der U23, der U19 oder der Profimannschaft pendeln. Das ist zwar nichts Neues für eine Reservemannschaft, aber unter diesen Umständen einen wirklichen Rhythmus aufzubauen, das fällt schwer. Ausreißer nach oben und nach unten wird es vermutlich auch in den kommenden Wochen geben. Das Potenzial in der Mannschaft um talentierte Nachwuchskicker wie David Amegnaglo ist groß. Aber viele Spieler befinden sich im ersten oder zweiten Aktivenjahr. Es gilt also, Geduld zu haben mit dem SC Freiburg II.