Stammkeeper Jaaso Jantunen (rechts) fehlt dem SC Freiburg II gegen Kassel. – Foto: Achim Keller
Der SC Freiburg II muss im Kollektiv besser verteidigen
Setzt der Bahlinger SC seine Unentschieden-Serie bei den Stuttgarter Kickers fort?
Man kann es von der negativen Seite sehen: Der Bahlinger SC ist in der Regionalliga mittlerweile seit sieben Spielen ohne Sieg. Die positive Sicht der Dinge lautet: Seit vier Spielen sind die Kaiserstühler ungeschlagen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Die vergangene Englische Woche spiegelte den bisherigen Saisonverlauf des SC Freiburg II komprimiert wider. Am Ende standen vier Punkte aus drei Spielen – wobei die Ausschläge in beide Richtungen enorm waren. Gerade beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FSV Frankfurt überzeugte der Sportclub mit einer gewissen Reife. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.