Der SC Eichstetten braucht DICH!

Wir suchen ab sofort:

💥 Du bist organisiert, sportbegeistert &willst dich engagieren?

🔹 und Unterstützung für unsere Jugendvorstandschaft

💥 Du hast Lust, die Jugend im Verein aktiv mitzugestalten?

Dann bist du bei uns genau richtig! 💙

📌 Wir bieten dir:

✅ Ein motiviertes, ehrenamtliches Team

✅ Viel Raum für eigene Ideen

✅ Unterstützung & Einarbeitung

📌 Was wir suchen:

➡️ Verantwortungsbewusstsein

➡️ Freude an der Arbeit mit Kindern & Jugendlichen

➡️ Teamgeist und Zuverlässigkeit

📩 Interesse oder Fragen? Schreib uns einfach:

👉 Thorsten Krausse,Thorsten.krausse@sc-eichstetten.de, info@sc-eichstetten.de

Teilen ist ausdrücklich erwünscht – helft uns, unser Jugendteam zu stärken! 🙏