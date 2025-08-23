Der SC Eichstetten braucht DICH!

Wir suchen ab sofort:
🔹 einen Jugendleiter/in
🔹 und Unterstützung für unsere Jugendvorstandschaft
💥 Du bist organisiert, sportbegeistert &willst dich engagieren?
💥 Du hast Lust, die Jugend im Verein aktiv mitzugestalten?
Dann bist du bei uns genau richtig! 💙
📌 Wir bieten dir:
✅ Ein motiviertes, ehrenamtliches Team
✅ Viel Raum für eigene Ideen
✅ Unterstützung & Einarbeitung
📌 Was wir suchen:
➡️ Verantwortungsbewusstsein
➡️ Freude an der Arbeit mit Kindern & Jugendlichen
➡️ Teamgeist und Zuverlässigkeit
📩 Interesse oder Fragen? Schreib uns einfach:
👉 Thorsten Krausse,Thorsten.krausse@sc-eichstetten.de, info@sc-eichstetten.de
Teilen ist ausdrücklich erwünscht – helft uns, unser Jugendteam zu stärken! 🙏