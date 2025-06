Der SC Düsseldorf-West formiert sich neu

So ändern sich die Zeiten. Es ist noch gar nicht so lange her, da war die seinerzeit noch in der Oberliga aktive erste Herrenmannschaft das Flagschiff des SC West. Inzwischen ist es aber eher die Jugend, auf die man an der Schorlemer Straße stolz sein kann. Die C-Junioren spielen in Kürze um den Aufstieg in die Niederrheinliga, in der sie schon in der Saison 2023/2024 vertreten waren. Von solchen Sphären sind die Senioren inzwischen weit entfernt. Nach drei Abstiegen aus den letzten vier Spielzeiten ist der Klub aus Oberkassel in der kommenden Saison nur noch in der Kreisliga A vertreten und wird dort versuchen, endlich wieder Boden unter den Füßen zu finden.