Der SC Düsseldorf-West bleibt unter El Alaoui weiter sieglos

Nach Spielschluss wollte Said Essahel El Alaoui einfach nur schnell weg. Doch es war keine Flucht, auf die sich der Trainer des SC West nach der 2:3-Niederlage bei TuSpo Richrath begab. El Alaouis Ziel war das Krankenhaus, in das sich sein Schützling Masanari Igarashi rund eine Stunde zuvor begeben musste.

Der Japaner, der bis dahin ein Aktivposten aufseiten der Gäste war, hatte sich kurz vor der Halbzeitpause bei einem Zweikampf eine klaffende Platzwunde an der Augenhöhle zugezogen und kurzzeitig die Orientierung verloren. Das Handeln des Übungsleiters sagt viel aus über ihn. Auch in schwierigen Zeiten identifiziert sich der als Nachfolger von Günter Abel zum abstiegsbedrohten Bezirksligisten gewechselte Coach mit Klub und Aufgabe und ist für seine Spieler da.

Unglücksrabe Igarashi wiederum stand sinnbildlich für den SC West, der Pech und Schmerz ertragen musste. Nach dem spielentscheidenden Gegentor zum 2:3 in der Nachspielzeit gingen die Köpfe der Gäste-Kicker nach unten. Und als Schiedsrichter Maik Dreyer die Partie abpfiff, bahnte sich die Enttäuschung ihren Weg. „Die Jungs haben wirklich alles auf dem Platz gelassen. Und dann trotzdem wieder mit leeren Händen dazustehen, tut natürlich weh“, sagte El Alaoui. Für ihn persönlich war es bereits die siebte Niederlage im siebten Ligaspiel, seit er das Zepter übernommen hat.Doch von Resignation war beim Übungsleiter nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil. „Abgesehen vom Ergebnis kann ich aus diesem Spiel nur Positives ziehen. Wenn wir so spielen, sage ich, dann steigen wir nicht ab.“

Ambitionierte Rechenspielchen

Objektiv betrachtet fällt es schon lange schwer, an ein solches Happy End zu glauben. Immerhin: Die Spieler bewiesen auch in Richrath wieder eine intakte Moral. Dass mit Kapitän Patrick Dertwinkel und Ex-Profi Moritz Wagner zwei fest eingeplante Säulen kurzfristig ersetzt werden mussten, steckte das Schlusslicht ebenso weg wie den 0:2-Rückstand (18., 27.). Shunya Hashimoto (30.) und Noah Salau (31.) egalisierten.

Und auch wenn der Spielfluss nach Igarashis Verletzungsschock ins Stocken geriet, sah El Alaoui sein Team dem dritten Saisonsieg nahe. Ob dieser mit einem Ben Krümpelmann eingefahren worden wäre, war im Nachgang müßig zu diskutieren. Fest steht aber: Der aus Studiengründen in diesem Jahr noch gar nicht zum Einsatz gekommene Torjäger wird schmerzlich vermisst. Voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte wird Krümpelmann wieder aktiv in den Abstiegskampf eingreifen können. Dann allerdings dürfte es für West schon zu spät sein. Mindestens acht von 13 noch ausstehenden Partien, so die Rechnung des Trainers, müsste das Schlusslicht noch für sich entscheiden. Ein schier aussichtsloses Unterfangen mit einem auf Kante genähten Kader, der kaum Alternativen hergibt.