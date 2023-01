Der SC Bubesheim ist nicht zu stoppen Bezirksligist holt sich in überzeugender Manier die Futsal-Kreismeisterschaft Donau +++ Mit dem Enspielgegner FC Lauingen gibt es ein schnelles Wiedersehen

Den Titel wollte sich der SC Bubesheim dann nicht mehr nehmen lassen. Vor 650 zahlenden Fans in der Günzburger Rebayhalle setzte sich der Bezirksligist im Finale der Futsal-Kreismeisterschaft Donau mit 3:0 gegen den FC Lauingen durch. Verdient, denn die Bubesheimer stellten übers ganze Turnier gesehen das spielstärkste Team. Doch auch der FC Lauingen hatte letztlich Grund zur Freude, durch die Endspielteilnahme qualifizierten sich die Mohrenstädter zusammen mit den Bubesheimer für die schwäbischen Titelkämpfe am 7. Januar, die ebenfalls in Günzburg über die Bühne gehen.