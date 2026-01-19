Der SC Baldham-Vaterstetten schielt trotz 36 Gegentoren nach oben

Die Mannschaft startet ohne Neuzugänge in die Vorbereitung. Coach Sugzda setzt auf defensive Stabilität und schielt auf Platz vier.
Baldham-Vaterstetten – Ohne personelle Veränderungen geht der SC Baldham-Vaterstetten in die Rückrunde. Nach überwiegend starken Auftritten vor der Winterpause waren Verstärkungen auch nicht dringend notwendig, denn die Mannschaft von Gediminas Sugzda arbeitete sich mit drei Siegen aus vier Spielen ins gesicherte Mittelfeld der Fußball-Kreisliga 3 (München) vor. Bleibt sie auf Kurs, kann Walter Gecks Saisonziel bald erreicht werden, denn der Abteilungsleiter hatte sich eine „sorgenfreie Spielzeit“ gewünscht.
„Ich blicke positiv auf die Rückrunde. Wir stehen etwas besser als letzte Saison und spielen auch reifer und besser. Diesen Weg wollen wir fortsetzen, sodass wir nicht abrutschen, sondern nach oben auf Platz vier schauen und sehen, was noch erreichbar ist“, gibt SCBV-Coach Sugzda die Marschroute vor. „Zudem wollen wir spielerisch ein Stück besser werden und auch galliger spielen, um mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Das haben wir phasenweise wirklich gut gemacht, aber das muss noch kontinuierlicher werden, damit wir nicht so viele Tore kassieren.“
Einzig neu im Sportzentrum ist das Flutlicht im Stadion: „Jetzt können wir auch das ein oder andere Abendspiel absolvieren“, blickt Sugzda den Frühjahrsmonaten entgegen.
Damit diese Spiele auch erfolgreich verlaufen, hat der erfahrene Trainer eine Vorbereitung mit fünf Vorbereitungsspielen und einem Trainingslager geplant. Auf dem eigenen Kunstrasen geht es am 1. Februar gegen Ligakonkurrent Oberpframmern (14 Uhr), gegen den sie in der Liga bereits beide Partien ausgetragen haben.
Daraufhin gastieren Kreisligist SV Kranzberg (8. Februar, 14 Uhr) und Bezirksligist TSV Zorneding (10. Februar, 20 Uhr) in Baldham, bevor das Gastspiel bei Olympiadorf München die Englische Woche abrundet (15. Februar, 14.30 Uhr). „Wir sind Ende Februar vier Tage in Rovinj in Kroatien. Dort sind alle drei Erwachsenenmannschaften und die Damen. Wir fahren mit dem Riesenbus und halten dort traditionell unser Trainingslager ab“, berichtet Sugzda.
Nach dem Trainingslager erfolgt der letzte Test beim TSV München-Solln (1. März, 15 Uhr), bevor die Kreisliga 3 am 8. März beim SV Zamdorf startet (12.15 Uhr). „Wie in jeder Vorbereitung wollen wir ein gutes Fitnesslevel erreichen. Dafür muss die Trainingsbeteiligung gut sein. Natürlich wollen wir im taktischen Bereich in der Defensive besser werden“, so der Coach über seine Schwerpunktsetzung in der Trainingsarbeit.
Angesichts von 36 Gegentreffern ist eine Stärkung der Abwehrreihe auch nötig, denn dann kann der TSV Ottobrunn auf dem vierten Tabellenplatz angesichts von nur einem Punkt Rückstand überholt werden.