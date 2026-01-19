Der SC Baldham-Vaterstetten schielt trotz 36 Gegentoren nach oben

Mit breiter Brust wollen sich der SCBV und Manuel Rook in der Kreisliga-Rückrunde hocharbeiten. – Foto: Sro

Die Mannschaft startet ohne Neuzugänge in die Vorbereitung. Coach Sugzda setzt auf defensive Stabilität und schielt auf Platz vier.

Baldham-Vaterstetten – Ohne personelle Veränderungen geht der SC Baldham-Vaterstetten in die Rückrunde. Nach überwiegend starken Auftritten vor der Winterpause waren Verstärkungen auch nicht dringend notwendig, denn die Mannschaft von Gediminas Sugzda arbeitete sich mit drei Siegen aus vier Spielen ins gesicherte Mittelfeld der Fußball-Kreisliga 3 (München) vor. Bleibt sie auf Kurs, kann Walter Gecks Saisonziel bald erreicht werden, denn der Abteilungsleiter hatte sich eine „sorgenfreie Spielzeit“ gewünscht. Neues Flutlicht im Stadion „Ich blicke positiv auf die Rückrunde. Wir stehen etwas besser als letzte Saison und spielen auch reifer und besser. Diesen Weg wollen wir fortsetzen, sodass wir nicht abrutschen, sondern nach oben auf Platz vier schauen und sehen, was noch erreichbar ist“, gibt SCBV-Coach Sugzda die Marschroute vor. „Zudem wollen wir spielerisch ein Stück besser werden und auch galliger spielen, um mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Das haben wir phasenweise wirklich gut gemacht, aber das muss noch kontinuierlicher werden, damit wir nicht so viele Tore kassieren.“

Einzig neu im Sportzentrum ist das Flutlicht im Stadion: „Jetzt können wir auch das ein oder andere Abendspiel absolvieren“, blickt Sugzda den Frühjahrsmonaten entgegen. Wir wollen spielerisch ein Stück besser werden und auch galliger spielen, um mehr Zweikämpfe zu gewinnen. SCBV-Coach Gedi Sugzda