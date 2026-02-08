Der SC Baccum stellt zur Saison 2026/2027 die Weichen neu Waldemar Bressel übernimmt ab 2026/27 das Traineramt beim SC Baccum von E. L. · Heute, 11:39 Uhr · 0 Leser

Fotos v.o.n.u.: SC Baccum 1946 e.V.

Der SC Baccum stellt zur Saison 2026/2027 die Weichen neu: Waldemar Bressel wird künftig an der Seitenlinie stehen. Der 39-Jährige bringt reichlich Spieler- und Trainererfahrung mit, das sportliche Umfeld blickt der Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen.

Neuer Chef an der Seitenlinie Zur neuen Spielzeit wird beim SC Baccum ein neuer Trainer das Kommando übernehmen. Waldemar Bressel tritt seine Aufgabe zur Saison 2026/2027 an. Ob der SCB dann weiterhin in der Opti Wohnwelt Emslandliga oder bereits in der Bezirksliga 3 Weser-Ems antritt, entscheidet sich in den kommenden Wochen.

Bressel ist seit 2015 Inhaber der Fußball-B-Lizenz. Seine fußballerische Ausbildung begann er bei den SF Schwefingen, ehe er ab den C-Junioren für die Leistungsmannschaften des SV Meppen auflief. Dort schaffte er auch den Sprung in den Herrenbereich und spielte in den Spielzeiten 2005/2006 und 2006/2007 in der damaligen Oberliga. Weitere Stationen folgten beim Haselünner SV, Sparta Werlte und dem SV Dalum. Zudem kam Bressel von der U14 bis zur U18 zu 30 Einsätzen in der Niedersachsenauswahl. Erfahrung auf und neben dem Platz