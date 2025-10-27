Altenmünsters Torwart Jannis Fischer lenkt im Rückwärtsfallen diesen Kopfball von Bubesheims David Tamm (Mitte) über den Querbalken. Die Gastgeber (rote Trikots) überzeugten mit einer starken Leistung. – Foto: Karl Aumiller

Der SC Altenmünster sorgt für eine Überraschung Kreisligist schlägt den SC Bubesheim +++ Offingen baut den Vorsprung aus +++ Glött und Balzhausen bleiben am Tabellenende

Das hatten sich die Kicker des SC Bubesheim ganz anders vorgestellt. In der Kreisliga West trat das Spitzenteam beim Kellerkind SC Altenmünster an - und zog mit 0:2 den Kürzeren. Davon profitiert wiederum der TSV Offingen, der dank des 4:1-Erfolgs gegen den SV Scheppach nun mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze liegt. Allerdings trügt der Schein etwas, denn Türk Gücü Lauingen ist nach der Absage des Heimspiels gegen den SSV Neumünster bereits zwei Partien im Rückstand - und kann im Erfolgsfall auf Platz eins springen.



Der SC Altenmünster entwickelt zum Angstgegner des SC Bubesheim. Bereits zum dritten Mal in Folge punktete der SCA im direkten Duell, diesmal hieß es nach 90 Minuten 2:0. Zunächst erzielte Baton Morina nach einer Flanke von Oliver Wieland per Kopf das 1:0 (33.). Unmittelbar nach der Pause erhöhte Manfred Glenk auf 2:0, nachdem Morina ihn freigespielt hatte. Bubesheim rannte danach vergeblich an.

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 130



So sehr sich die SSV Glött auch mühte, gegen die TSG Thannhausen setzte es mit 1:3 die nächste Niederlage. Diese zeichnete sich früh ab, denn der Ex-Glötter Antonio Pejic traf bereits in der 3. Minute zum 0:1. Davor Grmaca stellte dann per Elfmeter auf 0:2 (28.). Glötts Philipp Strehle verkürzte in der 65. Minute und vier Minuten später waren die Lilien sogar in Überzahl. Grmaca hatte die Gelb-Rote Karte (69.) gesehen. Doch die TSG ließ sich nicht stoppen, Ahmet Cam stellte in der 82. Minute den Endstand.

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 80



Im Auwaldstadion roch es nur kurz nach einer Überraschung, letztlich behielt der FC Günzburg mit 3:1 gegen den TSV Balzhausen die Oberhand. Balzhausen ging ganz früh in Führung: Jonas Nießner verwandelte nach wenigen Sekunden die Vorlage von Johannes Keisinger zum 0:1. Davon fühlte sich der FCG angestachelt und Maximilian Lamatsch glich in der 22. Minute aus, nachdem Barbaro Casamayor-Bell ihn bedient hatte. Nur acht Minuten später drehte Casamayor-Bell selbst das Spiel und traf zum 2:1, vorbereitet von Philipp Fuchs. In der zweiten Halbzeit setzte Emirhan Aglar den Schlusspunkt zum 3:1, nachdem Lamatsch ihm den Ball zuspielte.

Schiedsrichter: Martin Faußner (Niederhofen) - Zuschauer: 120



Ein Treffer reichte dem TSV Ziemetshausen zu drei Punkten gegen Türkiyemspor Krumbach. Das entscheidende Tor fiel in der 43. Minute, als Tarik Music nach einem Missverständnis zwischen den Abwehrspielern Yilmaz und Kumschier abstaubte und den Ball ins leere Tor schob. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel von zahlreichen Strafen geprägt: Zunächst erhielt Krumachs Yusuf Elberr Özmutlu eine Zeitstrafe (55.), drei Minuten später folgte eine rote Karte für seinen Teamkollegen Cosimo Altavilla. Es folgten eine Ampelkarte für den TSV-Akteur Jonas Glogger (77.) sowie zwei Zeitstrafen für die Krumbacher Resul Özmutlu (64.) und Kürsat Yilmaz (80.). In der Nachspielzeit schnupperte Türkiyemspor sogar noch am Ausgleich, aber Meric Capar konnte die Gelegenheit nicht nutzen.

Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 250

Eine brenzlige Situation hatten die Wiesenbacher Fabian Rösch (6) und Keeper Luca Weiß im Heimspiel gegen den SV Neuburg zu überstehen. – Foto: Thomas Braun



Die SpVgg Wiesenbach sicherte sich mit dem 2:1-Erfolg gegen den SV Neuburg/Kammel die Derbypunkte. Nach einem verhaltenen Start brachte Pierre Heckelmüller Wiesenbach in der 26. Minute in Führung. Nach einem Schuss von Leonard Munding, der an den Pfosten prallte, netzte Heckelmüller aus kurzer Distanz ein. Florian Steck erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0, als er einen langen Ball von Richard Born volley ins Netz beförderte. Im zweiten Durchgang verkürzte Julian Dopfer für Neuburg (47.). Dabei blieb es, obwohl die Wiesenbacher kurz vor dem Abpfiff noch einen Strafstoß zugesprochen bekamen. Heckelmüller konnte aber SVN-Torwart Nikolas Kustermann nicht überwinden.

Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 250

Der Spitzenreiter TSV Offingen ließ sich auch von einem Rückstand zur Halbzeit nicht aus der Bahn werfen und gewann mit 4:1 gegen den SV Scheppach. Mathias Kraus hatte fast vom Anstoß weg das 0:1 erzielt. Ein Ergebnis, das trotz der Zeitstrafe für Scheppachs Leon Rutkowski (15.) zunächst Bestand hatte. Erst nach dem Seitenwechsel änderte sich etwas. Vincent Bucher traf in der 59. Minute nach einer Vorlage von Paul Stenzel zum 1:1. Simon Schinzel brachte Offingen sechs Minuten später mit einem Fernschuss in Führung. Dann war Spielertrainer Maximilian Braun an der Reihe, er erhöhte in der 74. Minute ebenfalls mit einem Fernschuss auf 3:1, nachdem David Süß ihm den Ball zuspielt hatte. In der Nachspielzeit ließ Elias Kerker schließlich das 4:1 folgen, vorbereitet hatte den Treffer Ismail Bülbül.

Schiedsrichter: Jonathan Schädle (Wörnitzstein-Berg) - Zuschauer: 200