Der SC 03 Weimar präsentiert neuen Cheftrainer

Der 45-Jährige bringt nicht nur die DFB-B-Lizenz mit, sondern auch reichlich Erfahrung im Männerbereich und eine klare Handschrift, die ihm in den letzten Jahren durchaus einen Namen verschafft hat. Zuletzt führte er Einheit Rudolstadt II mit beeindruckender Konstanz von der Kreisliga bis in die Landesklasse – ein Weg, der in Thüringen nicht häufig gelingt. Auch gegen Weimar setzte er zu Saisonbeginn ein Ausrufezeichen, als sein Team einen deutlichen 5:2-Sieg einfuhr.

Schneider startete seine Laufbahn 2003 im Nachwuchs des 1. FC 08 Zeil, bevor er 2007 in die Heimat zurückkehrte. Über Stationen in Rudolstadt und beim SV 1883 Schwarza sammelte er wertvolle Erfahrung, ehe er ab 2016 die zweite Mannschaft von Einheit Rudolstadt prägte. Mit zwei Aufstiegen in Folge (2024 und 2025) empfahl er sich endgültig für höhere Aufgaben.

In Weimar endet damit eine bewegte Hinrunde: Holger Orlamünde, der über viele Jahre prägende Arbeit geleistet hat, trat in dieser Saison nach dem Abstieg aus der Thüringenliga und einem misslungenen Saisonstart in der Landesklasse zurück. Vereinslegende Thomas Müller sprang als Feuerwehrmann an der Seitenlinie ein, stabilisierte die Mannschaft und brachte wieder Struktur auf den Platz. Dennoch blieb die Situation angespannt, weshalb der SC 1903 nun auf frischen Wind setzt. Mit Ronny Schneider kommt der dritte Trainer der Saison – aber auch ein neuer Impulsgeber, der für Ruhe, Kontinuität und Weiterentwicklung sorgen soll. Der Verein erhofft sich von ihm klare taktische Akzente und ein langfristiges Konzept, um die Mannschaft in der Rückrunde zu festigen und perspektivisch wieder in sichere Tabellenregionen zu führen. Zur Winterpause stößt Schneider dann offiziell zum Team und übernimmt direkt die komplette Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesklasse 1. Für den SC 1903 startet damit ein neues Kapitel, das mit viel Energie und Zuversicht für die nahe Zukunft verbunden ist.