Der Samstag mit Topspielen in Rostock, Cottbus und Wiesbaden

Der TSV 1860 München eröffnete den 26. Spieltag mit einem 2:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim II. Die Löwen könnten dadurch vielleicht sogar weiter oben heranrücken.
Nach zuvor vier sieglosen Spielen in Folge droht der F.C. Hansa Rostock am Samstag den Anschluss auf das klar anvisierte Ziel Zweitliga-Aufstieg zu verlieren. Auf einen Aufbaugegner kann sich das Team von Daniel Brinkmann aber auch nicht freuen. Mit Rot-Weiss Essen reist nämlich ein direkter Kontrahent an, der mit der 0:3-Pleite gegen den VfL Osnabrück auch etwas wiedergutzumachen hat. Auch Tabellenführer FC Energie Cottbus hat mit dem SC Verl einen direkten Konkurrenten vor der Nase. Mit dem SV Wehen Wiesbaden und FC Ingolstadt treffen sogar zwei weitere Teams aus dem erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter aufeinander. Womöglich könnte der MSV Duisburg, aktuell auf Platz zwei beheimatet, davon profitieren, dass sich die Konkurrenten die Punkte gegenseitig wegnehmen. Die Zebras empfangen am Sonntag den TSV Havelse.
Die Münchener Löwen schlugen mit der ersten Torchance zu. Kevin Volland setzte den durchstartenden Schienenspieler Tim Danhof in Szene. Der fand mit seinem Zuspiel ins Zentrum David Philipp, der mühelos zum Führungstreffer einschob (2.).
Die Hoffenheimer mussten sich kurz von der kalten Dusche schütteln, meldeten sich in der Folge aber wieder mutig an. Ben Opoku Labes verbuchte den ersten gefährlichen Abschluss für die Sinsheimer (12.), auch Florian Micheler näherte sich dem ersten Treffer an, sein Versuch war letztlich aber zu zentral (21.). Wenig später machte er es dann besser. Hoffenheim kombinierte sich zielstrebig nach vorne. Schlussendlich fand Luca Erlein im Strafraum Micheler, der gekonnt ins Eck traf (25.). Der Ausgleich gab den Hausherren auch noch weiter Auftrieb, konnten neben einem Kopfball von Yannick Lührs, der neben den Kasten ging (36.) nicht für die entscheidenden Offensivakzente sorgen. Vielmehr hatte die TSG sogar noch etwas Dusel, dass Philipps Abschluss nur das Außennetz traf (41.).
So war es im zweiten Durchgang ein offenes Spiel, das gleich mit Volldampf aus den Kabinentrakten kam. Zunächst scheiterte Sigurd Haugen mit einer Doppelchance am aufmerksamen Schlussman Lukas Petersson (47.), auf der anderen Seite spielten sich die Hoffenheimer über Paul Hennrichs und Deniz Zeitler sehenswert nach vorne. Labes traf abschließend aber nur den Pfosten (48.). Zeit zum Durchatmen blieb aber nicht: Nach einer Ecke schubste Erlein Gegenspieler Philipp Maier fernab des Balles um. Der Unparteiische sah darin eine Tätlichkeit und versetzte die Hoffenheimer in eine rund 40-minütige Unterzahl.
In der Folge hatte 1860 zunächst Probleme, durchzubrechen. Ein feiner Steilpass von Volland brachte die Partie dann aber in die erhoffte Richtung. Erneut war Haugen auf und davon, überwand Petersson diesmal aber mit einem lässigen Abschluss ins Eck (62.). Die knappe Führung verwalteten die Münchener Löwen über weite Strecken, ohne dabei besonders zwingend zu werden. Hoffenheim wurde im weiteren Spielverlauf immer auf eine Armlänge zurückgehalten. In Unterzahl riskierten die Hoffenheimer noch einmal alles, echte Torchancen blieben jedoch aus. So setzt sich die Negativserie der Hoffenheim er fort, 1860 klopft mit dem Erfolg oben an.
TSG 1899 Hoffenheim II – TSV 1860 München 1:2
TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Yannis Hör, Luca Erlein, Yannik Lührs, Natnael Abraha (68. Florian Bähr), Valentin Lässig, Paul Hennrich (82. Nader El-Jindaoui), Florian Micheler (68. Diren Dagdeviren), Luis Engelns, Ben Opoku (68. Oskar Hencke), Deniz Zeitler (77. Arian Llugiqi) - Trainer: Stefan Kleineheismann
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Tim Danhof (65. Morris Schröter), Raphael Schifferl, Clemens Lippmann, Siemen Voet, David Philipp (65. Justin Steinkötter), Thore Jacobsen, Philipp Maier (74. Damjan Dordan), Kevin Volland (88. Patrick Hobsch), Sigurd Haugen - Trainer: Markus Kauczinski
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg)
Tore: 0:1 David Philipp (2.), 1:1 Florian Micheler (25.), 1:2 Sigurd Haugen (63.)
Rot: Luca Erlein (49./TSG 1899 Hoffenheim II/)
27. Spieltag
03.03.26 VfB Stuttgart II - FC Energie Cottbus
03.03.26 SSV Ulm 1846 Fußball - TSG 1899 Hoffenheim II
03.03.26 VfL Osnabrück - Viktoria Köln
03.03.26 TSV 1860 München - FC Erzgebirge Aue
03.03.26 SC Verl - SSV Jahn Regensburg
04.03.26 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden
04.03.26 FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg
04.03.26 TSV Havelse - F.C. Hansa Rostock
04.03.26 Alemannia Aachen - 1. FC Schweinfurt 05
04.03.26 Rot-Weiss Essen - SV Waldhof Mannheim
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: