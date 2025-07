Der Saison-Start nimmt Formen an

Nachdem in der vergangenen Woche die ersten beiden Spiele der neuen Zweitliga-Saison 2025/2026 terminiert wurden, hat die DFL nun auch die Ansetzung bis zum 7. Spieltag folgen lassen! Sowohl das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern als auch das anschließende Auswärtsspiel in Berlin finden jeweils freitags statt. Nach dem Heimspiel sonntags gegen Dynamo Dresden geht es wiederum zwei Mal samstags in Braunschweig und zuhause gegen Holstein Kiel weiter.

Am aktuellen Wochenende bestreitet die SVE im Rahmen ihres einwöchigen Trainungslagers in den Niederlanden ein Teatspiel gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit hinter verschlossenen Türen statt.

Alle Informationen zu den Ticket-Vorverkäufen der Zweitliga-Spiele folgen noch zu gegebenem Zeitpunkt. Wir bitten, bis dahin von Ticket-Anfragen abzusehen.

Die Terminierungen der Spieltage 3 bis 7 im Überblick:

3. Spieltag SV Elversberg – 1. FC Kaiserslautern Freitag, 22.08., 18.30 Uhr

4. Spieltag Hertha BSC – SV Elversberg Freitag, 29.08., 18.30 Uhr

5. Spieltag SV Elversberg – Dynamo Dresden Sonntag, 14.09., 13.30 Uhr

6. Spieltag Eintracht Braunschweig – SV Elversberg Samstag, 20.09., 13.00 Uhr

7. Spieltag SV Elversberg – Holstein Kiel