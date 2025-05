Der RWO-Sommerfahrplan steht fest

Am 16. Juni empfängt Cheftrainer Sebastian Gunkel seine Mannschaft zur ersten Trainingseinheit der Saison. Bereits wenige Tage später steht bei den Sportfreunden Königshardt das erste Testspiel an. Nach einem Testspiel beim SC Verl (28. Juni) wartet ein einwöchiges Trainingslager in Wesendorf auf die Kleeblätter. Die Generalprobe vor dem Ligastart findet voraussichtlich am Samstag, 19. Juli, im Stadion Niederrhein statt.