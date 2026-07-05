Der Rumelner TV präsentiert diesen neuen Trainer

Der Umbruch beim Rumelner TV nimmt weiter Formen an. Nach der Trennung von Trainer Edis Bicic Ende Mai haben die Duisburger inzwischen die Nachfolge geregelt und zugleich einen ehemaligen Spieler des SV Millingen als Co-Trainer verpflichtet.
Bicic hatte nach seinem Rücktritt fehlende Perspektiven und zu wenig Mut im Verein kritisiert. Der erfahrene Coach hatte die Mannschaft in den vergangenen dreieinhalb Jahren von einem Abstiegskandidaten zu einem Anwärter für die Spitzengruppe geformt. Eine neue Aufgabe hat Bicic bislang noch nicht gefunden. Offenbar sucht er eine besonders reizvolle Herausforderung, denn zwei interessierten Vereinen soll er bereits eine Absage erteilt haben.
Sein Nachfolger heißt Granit Haliti. Schon in der abgelaufenen Saison war der Mittelfeldspieler so etwas wie der verlängerte Arm von Edis Bicic auf dem Platz. Ursprünglich hatte er geplant, mit seinem langjährigen Weggefährten die Zelte beim Turnverein aus dem Duisburger Westen abzubrechen. Doch jetzt hat er es sich noch einmal anders überlegt und übernimmt erstmals in seiner Laufbahn die Rolle des Cheftrainers. Unterstützung erhält er weiterhin von Fitnesstrainer Günter Jager, dessen Verbleib sich die Mannschaft ausdrücklich gewünscht hatte. „Ich habe aktiv daran mitgearbeitet und ihn überreden können, in Rumeln zu bleiben“, sagt Bicic, der sich wiederum bei der eigenen Klubsuche überhaupt keinen Druck macht. Neu im Rumelner Trainerteam ist außerdem Sven Schumacher, der seine aktive Karriere im Sommer beim SV Millingen II beendet hat. Der 34-Jährige wird künftig als Co-Trainer fungieren und kennt Haliti noch aus gemeinsamen Zeiten beim TuS Baerl – seitdem sind allerdings auch schon wieder zehn Jahre ins Land gezogen.
Insgesamt elf Neuzugänge werden am Sonntag, 19. Juli, mit dem neuen Team in die Sommervorbereitung starten. Viele ehemalige A-Jugendliche sollen behutsam an den Seniorenbereich herangeführt werden. In Tunahan Karakaya vom Bezirksligisten TuS Asterlagen konnte darüber hinaus eine externe Verstärkung gewonnen werden. Der 22-jährige Verteidiger, der in der Jugend auch schon einmal einen Abstecher zum KFC Uerdingen gewagt hatte, kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück.
Die Zielsetzung fällt allerdings angesichts zahlreicher Abgänge bewusst ganz bescheiden aus. Mehrere Leistungsträger haben den Verein verlassen, weshalb Teammanager Sebastian Hejniak keine hohen Erwartungen schürt: „Es ist kein Geheimnis, dass wir in diesem Jahr nicht ganz oben angreifen werden. Dafür haben wir zu viel Qualität verloren. Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.“