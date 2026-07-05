Der Rumelner TV präsentiert diesen neuen Trainer

Haliti übernimmt das Amt des Cheftrainers – Foto: RTV

Bicic hatte nach seinem Rücktritt fehlende Perspektiven und zu wenig Mut im Verein kritisiert. Der erfahrene Coach hatte die Mannschaft in den vergangenen dreieinhalb Jahren von einem Abstiegskandidaten zu einem Anwärter für die Spitzengruppe geformt. Eine neue Aufgabe hat Bicic bislang noch nicht gefunden. Offenbar sucht er eine besonders reizvolle Herausforderung, denn zwei interessierten Vereinen soll er bereits eine Absage erteilt haben.

Fitnesstrainer Günter Jager bleibt auf Wunsch der Mannschaft

Sein Nachfolger heißt Granit Haliti. Schon in der abgelaufenen Saison war der Mittelfeldspieler so etwas wie der verlängerte Arm von Edis Bicic auf dem Platz. Ursprünglich hatte er geplant, mit seinem langjährigen Weggefährten die Zelte beim Turnverein aus dem Duisburger Westen abzubrechen. Doch jetzt hat er es sich noch einmal anders überlegt und übernimmt erstmals in seiner Laufbahn die Rolle des Cheftrainers. Unterstützung erhält er weiterhin von Fitnesstrainer Günter Jager, dessen Verbleib sich die Mannschaft ausdrücklich gewünscht hatte. „Ich habe aktiv daran mitgearbeitet und ihn überreden können, in Rumeln zu bleiben“, sagt Bicic, der sich wiederum bei der eigenen Klubsuche überhaupt keinen Druck macht. Neu im Rumelner Trainerteam ist außerdem Sven Schumacher, der seine aktive Karriere im Sommer beim SV Millingen II beendet hat. Der 34-Jährige wird künftig als Co-Trainer fungieren und kennt Haliti noch aus gemeinsamen Zeiten beim TuS Baerl – seitdem sind allerdings auch schon wieder zehn Jahre ins Land gezogen.