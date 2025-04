In dieser Saison geht nichts mehr beim SV Filzen-Hamm (gelbe Leibchen): Sechs Runden vor Schluss hat der Verein sein Team zurückgezogen. – Foto: Alfred Weinandy

Der Rückzug und die Folgen Für den SV Filzen-Hamm ist die Saison in der Kreisliga B11 bereits beendet – auf eigenen Wunsch. Sechs Runden vor Ende der Saison sei die Mannschaft nach dem jüngsten 0:7 im Derby gegen de SG Weintal-Wiltingen zum Entschluss gekommen, dass „das momentan so keinen Sinn mehr macht", berichtet die Vorsitzende Marita Grundhöfer.

Die verbleibenden Partien werden nun am Grünen Tisch für den jeweiligen Gegner gewertet. Die bisher absolvierten Spiele bleiben unangetastet. Da auch noch Schlusslicht SG Obermosel so drei Punkte gutgeschrieben bekommt, wird der 2023er Aufsteiger die Runde auf dem letzten Tabellenplatz abschließen. Hinzu muss der Verein für sein vorzeitiges Ausscheiden rund 1000 Euro bezahlen. Der größte Teil (900 Euro) geht davon an jene Clubs, denen dadurch ein Heimspiel und die damit verbundenen Einnahmen verloren gehen.

Sperren, Verletzungen, Krankheiten, berufliche Verhinderungen, aber auch schlicht mangelnde Motivation hatten den Konzer Stadtteilverein in den zuletzt immer wieder in die Bredouille gebracht. Das vorangegangene Auswärtsspiel bei der SG Südeifel-Irrel hatte man bereits mangels Personal absagen müssen, zumal der Spieltag auf das „Zuckerfest“ fiel – zahlreiche Akteure des rund 140 Mitglieder zählenden Clubs haben einen Migrationshintergrund und gehören dem Islam an. Bereits vor dem Duell mit der SG Weintal hatte der zudem beruflich stark eingespannte Jasin Latifi sein Spielertraineramt aufgegeben. Für ihn hatte Salar Sindi übernommen. 2017 belebte Grundhöfer den Verein von der Saar wieder neu. Gerade in der Nachwuchsförderung ist sie sehr engagiert. Das soll in jedem Fall auch so bleiben: „Wir haben rund 80 Kinder, die bei uns von den Bambini bis hinauf zur D-Jugend spielen. Und das läuft auch nach wie vor.“