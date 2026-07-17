Der Routinier bleibt

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2026/27 mit Gjokica-Djo Arsovski!

Der 34-Jährige verlängert beim TSV Weilimdorf und wird auch künftig in der Spechtweghalle auflaufen. Der nordmazedonische Nationalspieler wechselte im Januar 2024 zum TSV, nachdem er bereits 2022 mit dem Stuttgarter Futsal Club seine erste Deutsche Meisterschaft geholt hatte. Mit dem TSV Weilimdorf holte Djo anschließend gleich drei weitere Titel in Folge (2024, 2025, 2026) – seine vierte Deutsche Meisterschaft. Mit der kommenden Saison geht er bereits in seine vierte gemeinsame Spielzeit mit dem TSV und kommt inzwischen auf 57 Bundesliga-Einsätze im Weilimdorfer Trikot.



„Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam den eingeschlagenen Weg weitergehen. Die letzten Jahre mit dem TSV Weilimdorf waren sportlich wie menschlich außergewöhnlich, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir weiter erfolgreich bleiben", so Gjokica-Djo Arsovski.